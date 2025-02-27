На аукцион выставили очень редкий и нестандартный Porsche 80-х в новом состоянии (фото)
Тюнинг Porsche 911 Turbo от Koenig увеличил мощность двигателя до примерно 480-550 сил. Спорткар отличается экстравагантным дизайном с огромным спойлером.
В США на аукцион Broad Arrow выставили необычный Porsche 911 1986 года в тюнинге от Koenig. За спорткар планируют получить от 170 000 до 190 000 долларов. Подробности автомобиля раскрыли на сайте аукциона.
Немецкое ателье Koenig известно своими экстравагантными проектами. В 80-х оно выполняло тюнинг Porsche 911. Конкретно таких купе Road Runner изготовили всего несколько десятков.Важно
За основу взяли Porsche 911 Turbo в кузове 930, который кардинально переделали. У авто новый "нос", серьезно раздутые боковины и большой спойлер. Фары позаимствовали у Porsche 928, а фонари — у Audi 200. Кроме того, установлены колесные диски BBS с широкими шинами Pirelli Cinturato P7.
Салон Porsche 911 Turbo практически не изменился — его лишь обшили дорогой кожей. А вот двигатель серьезно доработали и увеличили его мощность благодаря новым турбинам и выхлопной системе. Точная цифра неизвестна: она составляет примерно 480-550 л.с.
Porsche 911 Turbo Koenig Road Runner прекрасно сохранился, а его пробег составляет всего 24 253 км. Кузов и салон спорткара в хорошем состоянии, а его двигатель недавно прошел расширенное техобслуживание.
Кстати, недавно на аукцион выставили и редкие тюнингованные Mercedes W124 стоимостью более $1,5 миллиона.
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