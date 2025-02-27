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Авто

На аукцион выставили очень редкий и нестандартный Porsche 80-х в новом состоянии (фото)

Porsche 911 Koenig, Porsche 911, Porsche 911 Turbo, Porsche 911 Turbo Koenig
Porsche 911 Turbo доработали в ателье Koenig

Тюнинг Porsche 911 Turbo от Koenig увеличил мощность двигателя до примерно 480-550 сил. Спорткар отличается экстравагантным дизайном с огромным спойлером.

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Porsche 911 Turbo Koenig, Porsche 911, Porsche 911 Turbo, Porsche 911 Turbo, Porsche 911 Turbo Koenig Fullscreen
Сзади появился огромный спойлер

Немецкое ателье Koenig известно своими экстравагантными проектами. В 80-х оно выполняло тюнинг Porsche 911. Конкретно таких купе Road Runner изготовили всего несколько десятков.

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За основу взяли Porsche 911 Turbo в кузове 930, который кардинально переделали. У авто новый "нос", серьезно раздутые боковины и большой спойлер. Фары позаимствовали у Porsche 928, а фонари — у Audi 200. Кроме того, установлены колесные диски BBS с широкими шинами Pirelli Cinturato P7.

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Салон обшили дорогой кожей

Салон Porsche 911 Turbo практически не изменился — его лишь обшили дорогой кожей. А вот двигатель серьезно доработали и увеличили его мощность благодаря новым турбинам и выхлопной системе. Точная цифра неизвестна: она составляет примерно 480-550 л.с.

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Мощность двигателя возросла до приблизительно 480-550 сил

Porsche 911 Turbo Koenig Road Runner прекрасно сохранился, а его пробег составляет всего 24 253 км. Кузов и салон спорткара в хорошем состоянии, а его двигатель недавно прошел расширенное техобслуживание.

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