На аукцион выставили очень редкий и нестандартный Porsche 80-х в новом состоянии (фото)

Тюнинг Porsche 911 Turbo от Koenig увеличил мощность двигателя до примерно 480-550 сил. Спорткар отличается экстравагантным дизайном с огромным спойлером.

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В США на аукцион Broad Arrow выставили необычный Porsche 911 1986 года в тюнинге от Koenig. За спорткар планируют получить от 170 000 до 190 000 долларов. Подробности автомобиля раскрыли на сайте аукциона.

Сзади появился огромный спойлер

Немецкое ателье Koenig известно своими экстравагантными проектами. В 80-х оно выполняло тюнинг Porsche 911. Конкретно таких купе Road Runner изготовили всего несколько десятков.

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За основу взяли Porsche 911 Turbo в кузове 930, который кардинально переделали. У авто новый "нос", серьезно раздутые боковины и большой спойлер. Фары позаимствовали у Porsche 928, а фонари — у Audi 200. Кроме того, установлены колесные диски BBS с широкими шинами Pirelli Cinturato P7.

Салон обшили дорогой кожей

Салон Porsche 911 Turbo практически не изменился — его лишь обшили дорогой кожей. А вот двигатель серьезно доработали и увеличили его мощность благодаря новым турбинам и выхлопной системе. Точная цифра неизвестна: она составляет примерно 480-550 л.с.

Мощность двигателя возросла до приблизительно 480-550 сил

Porsche 911 Turbo Koenig Road Runner прекрасно сохранился, а его пробег составляет всего 24 253 км. Кузов и салон спорткара в хорошем состоянии, а его двигатель недавно прошел расширенное техобслуживание.

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