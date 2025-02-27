На аукціон виставили дуже рідкісний і нестандартний Porsche 80-х у новому стані (фото)
Тюнінг Porsche 911 Turbo від Koenig збільшив потужність двигуна до приблизно 480-550 сил. Спорткар вирізняється екстравагантним дизайном із величезним спойлером.
У США на аукціон Broad Arrow виставили незвичайний Porsche 911 1986 року в тюнінгу від Koenig. За спорткар планують отримати від 170 000 до 190 000 доларів. Подробиці автомобіля розкрили на сайті аукціону.
Німецьке ательє Koenig відоме своїми екстравагантними проєктами. У 80-х воно виконувало тюнінг Porsche 911. Конкретно таких купе Road Runner виготовили всього кілька десятків.Важливо
За основу взяли Porsche 911 Turbo в кузові 930, який кардинально переробили. У авто новий "ніс", серйозно роздуті боковини та великий спойлер. Фари запозичили в Porsche 928, а ліхтарі – в Audi 200. Крім того, встановлені колісні диски BBS із широкими шинами Pirelli Cinturato P7.
Салон Porsche 911 Turbo практично не змінився – його лише обшили дорогою шкірою. А от двигун серйозно доопрацювали і збільшили його потужність завдяки новим турбінам і вихлопній системі. Точна цифра невідома: вона складає приблизно 480-550 к. с.
Porsche 911 Turbo Koenig Road Runner чудово зберігся, а його пробіг становить всього 24 253 км. Кузов і салон спорткара в гарному стані, а його двигун нещодавно пройшов розширене техобслуговування.
До речі, недавно на аукціон виставили і рідкісні тюнінговані Mercedes W124 вартістю понад $1,5 мільйона.
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