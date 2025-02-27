На аукціон виставили дуже рідкісний і нестандартний Porsche 80-х у новому стані (фото)

Тюнінг Porsche 911 Turbo від Koenig збільшив потужність двигуна до приблизно 480-550 сил. Спорткар вирізняється екстравагантним дизайном із величезним спойлером.

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У США на аукціон Broad Arrow виставили незвичайний Porsche 911 1986 року в тюнінгу від Koenig. За спорткар планують отримати від 170 000 до 190 000 доларів. Подробиці автомобіля розкрили на сайті аукціону.

Ззаду з'явився величезний спойлер

Німецьке ательє Koenig відоме своїми екстравагантними проєктами. У 80-х воно виконувало тюнінг Porsche 911. Конкретно таких купе Road Runner виготовили всього кілька десятків.

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За основу взяли Porsche 911 Turbo в кузові 930, який кардинально переробили. У авто новий "ніс", серйозно роздуті боковини та великий спойлер. Фари запозичили в Porsche 928, а ліхтарі – в Audi 200. Крім того, встановлені колісні диски BBS із широкими шинами Pirelli Cinturato P7.

Салон обшили дорогою шкірою

Салон Porsche 911 Turbo практично не змінився – його лише обшили дорогою шкірою. А от двигун серйозно доопрацювали і збільшили його потужність завдяки новим турбінам і вихлопній системі. Точна цифра невідома: вона складає приблизно 480-550 к. с.

Потужність двигуна зросла до приблизно 480-550 сил

Porsche 911 Turbo Koenig Road Runner чудово зберігся, а його пробіг становить всього 24 253 км. Кузов і салон спорткара в гарному стані, а його двигун нещодавно пройшов розширене техобслуговування.

До речі, недавно на аукціон виставили і рідкісні тюнінговані Mercedes W124 вартістю понад $1,5 мільйона.

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