Просторный салон и электрификация: раскрыты подробности нового Jeep Compass 2025 (фото)

Кроссовер Jeep Compass 2025 станет выразительнее снаружи и просторнее внутри. В линейке модели впервые появятся плагин-гибридные и электрические версии.

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Появилась информация о новом Jeep Compass третьего поколения. Кроссовер презентуют в нынешнем году. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Кроссовер Jeep Compass 2025 пока показали на единственном тизере, который дает возможность рассмотреть его силуэт. Он будет существенно отличаться внешне от модели нынешнего поколения, которая в свое время побывала на тесте Фокуса.

Официальный тизер Jeep Compass 2025 официальный тизер Jeep Compass 2025 Фото: Stellantis

Дизайн станет более атлетичным — с расширенными крыльями и изогнутой оконной линией. Переднюю часть выполнят в духе электрокроссовера Jeep Wagoneer S, то есть решетка радиатора и фары станут тоньше.

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Новый Jeep Compass построят на платформе Stellantis STLA Medium, которую также используют новые Opel Grandland, Peugeot 3008 и 5008. Автомобиль подрастет до примерно 4,5-4,55 м в длину и станет просторнее внутри.

Архитектура STLA Medium позволяет электрификации, поэтому в линейке Jeep Compass 2025 будут "мягкие" гибриды, плагин-гибрид и электрические модификации с запасом хода до 700 км.

Кроссовер построят на платформе STLA Medium Фото: Stellantis

Кроссовер Jeep Compass будет доступен с передним или полным приводом. В линейке останется и внедорожный вариант Trailhawk.

Кстати, недавно рассекретили новый Citroen C5 Aircross, который построят на этой же платформе STLA Medium.

Также Фокус рассказывал об экстремальном 575-сильном Jeep Wrangler.