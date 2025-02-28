Просторий салон і електрифікація: розкрито подробиці нового Jeep Compass 2025 (фото)

Кросовер Jeep Compass 2025 стане виразнішим зовні та просторішим усередині. У лінійці моделі вперше з'являться плагін-гібридні та електричні версії.

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З’явилася інформація про новий Jeep Compass третього покоління. Кросовер презентують у нинішньому році. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Кросовер Jeep Compass 2025 поки показали на єдиному тизері, який дає можливість розглянути його силует. Він суттєво відрізнятиметься зовні від моделі нинішнього покоління, яка свого часу побувала на тесті Фокусу.

Офіційний тизер Jeep Compass 2025 Фото: Stellantis

Дизайн стане більш атлетичним – із розширеними крилами та вигнутою віконною лінією. Передню частину виконають у дусі електрокросовера Jeep Wagoneer S, тобто решітка радіатора і фари стануть тоншими.

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Новий Jeep Compass збудують на платформі Stellantis STLA Medium, яку також використовують нові Opel Grandland, Peugeot 3008 і 5008. Автомобіль підросте до приблизно 4,5-4,55 м завдовжки і стане просторішим усередині.

Архітектура STLA Medium дозволяє електрифікації, тому в лінійці Jeep Compass 2025 будуть "м’які" гібриди, плагін-гібрид та електричні модифікації із запасом ходу до 700 км.

Кросовер збудують на платформі STLA Medium Фото: Stellantis

Кросовер Jeep Compass буде доступний із переднім або повним приводом. У лінійці залишиться і позашляховий варіант Trailhawk.

До речі, нещодавно розсекретили новий Citroen C5 Aircross, який збудують на цій же платформі STLA Medium.

Також Фокус розповідав про екстремальний 575-сильний Jeep Wrangler.