McLaren и Corvette: в Одессе российские дроны уничтожили СТО с эксклюзивными авто (фото)

Российский ударный дрон разрушил СТО в Одессе. В помещении хранились раритетные автомобили — McLaren 720S, Chevrolet Corvette и Nissan Skyline.

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В результате массированной российской атаки на Одессу 20 марта уничтожены редкие коллекционные автомобили. Машины находились на СТО, которая сгорела из-за попадания дрона-камикадзе типа "Шахед". Фото последствий атаки публикуют в СМИ и соцсетях.

Nissan Skyline R30 Фото: Oleg AC

Уничтоженная сервисная станция специализировалась на обслуживании дорогих и спортивных авто, поэтому в ее помещении хранилось немало эксклюзивных моделей.

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В частности, сообщается, что сгорел суперкар McLaren 720S, стоимость которого сейчас достигает 200-300 тыс. долларов. Это одно из самых быстрых авто в Украине: 720-сильное купе способно развить 340 км/ч и разгоняется до сотни за 2,9 с.

Фото: Суспільне Одеса Фото: Суспільне Одеса

Также уничтожены кроссовер BMW X6, спортивные Chevrolet Corvette C8 Stingray и Toyota Supra. Кроме того, на фотографиях можно идентифицировать довольно редкий Nissan Skyline R30 80-х годов и несколько BMW 5 Series разных годов выпуска. Судя по фото, большинство машин серьезно пострадали и не подлежат восстановлению.

Между прочим, совсем недавно российский дрон уничтожил автомузей в Межигорье под Киевом, в котором хранились машины из коллекции Виктора Януковича.

Также Фокус рассказывал, что в Украине заметили золотой суперкар McLaren.