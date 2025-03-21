McLaren та Corvette: в Одесі російські дрони знищили СТО з ексклюзивними авто (фото)

Російський ударний дрон зруйнував СТО в Одесі. У приміщенні зберігалися раритетні автомобілі — McLaren 720S, Chevrolet Corvette і Nissan Skyline.

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Внаслідок масованої російської атаки на Одесу 20 березня знищено рідкісні колекційні автомобілі. Машини перебували на СТО, яка згоріла через влучання дрону-камікадзе типу "Шахед". Фото наслідків атаки публікують у ЗМІ та соцмережах.

Nissan Skyline R30 Фото: Oleg AC

Знищена сервісна станція спеціалізувалася на обслуговуванні дорогих та спортивних авто, тому в її приміщенні зберігалося чимало ексклюзивних моделей.

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Зокрема, повідомляється, що згорів суперкар McLaren 720S, вартість якого наразі сягає 200-300 тис. доларів. Це одне із найшвидших авто в Україні: 720-сильне купе здатне розвинути 340 км/год та розганяється до сотні за 2,9 с.

Фото: Суспільне Одеса Фото: Суспільне Одеса

Також знищені кросовер BMW X6, спортивні Chevrolet Corvette C8 Stingray та Toyota Supra. Крім того, на світлинах можна ідентифікувати доволі рідкісний Nissan Skyline R30 80-х років та кілька BMW 5 Series різних років випуску. Судячи з фото, більшість машин серйозно постраждали та не підлягають відновленню.

Між іншим, зовсім недавно російський дрон знищив автомузей у Межигір’ї під Києвом, у якому зберігалися машини з колекції Віктора Януковича.

Також Фокус розповідав, що в Україні помітили золотий суперкар McLaren.