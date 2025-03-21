McLaren та Corvette: в Одесі російські дрони знищили СТО з ексклюзивними авто (фото)
Російський ударний дрон зруйнував СТО в Одесі. У приміщенні зберігалися раритетні автомобілі — McLaren 720S, Chevrolet Corvette і Nissan Skyline.
Внаслідок масованої російської атаки на Одесу 20 березня знищено рідкісні колекційні автомобілі. Машини перебували на СТО, яка згоріла через влучання дрону-камікадзе типу "Шахед". Фото наслідків атаки публікують у ЗМІ та соцмережах.
Знищена сервісна станція спеціалізувалася на обслуговуванні дорогих та спортивних авто, тому в її приміщенні зберігалося чимало ексклюзивних моделей.Важливо
Зокрема, повідомляється, що згорів суперкар McLaren 720S, вартість якого наразі сягає 200-300 тис. доларів. Це одне із найшвидших авто в Україні: 720-сильне купе здатне розвинути 340 км/год та розганяється до сотні за 2,9 с.
Також знищені кросовер BMW X6, спортивні Chevrolet Corvette C8 Stingray та Toyota Supra. Крім того, на світлинах можна ідентифікувати доволі рідкісний Nissan Skyline R30 80-х років та кілька BMW 5 Series різних років випуску. Судячи з фото, більшість машин серйозно постраждали та не підлягають відновленню.
Між іншим, зовсім недавно російський дрон знищив автомузей у Межигір’ї під Києвом, у якому зберігалися машини з колекції Віктора Януковича.
Також Фокус розповідав, що в Україні помітили золотий суперкар McLaren.