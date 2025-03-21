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Авто Обстріли міст України

McLaren та Corvette: в Одесі російські дрони знищили СТО з ексклюзивними авто (фото)

Знищене СТО, атака на Одесу, McLaren 720, Chevrolet Corvette
Фото: Суспільне Одеса | Дрон-камікадзе знищив СТО з дорогими авто в Одесі

Російський ударний дрон зруйнував СТО в Одесі. У приміщенні зберігалися раритетні автомобілі — McLaren 720S, Chevrolet Corvette і Nissan Skyline.

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Внаслідок масованої російської атаки на Одесу 20 березня знищено рідкісні колекційні автомобілі. Машини перебували на СТО, яка згоріла через влучання дрону-камікадзе типу "Шахед". Фото наслідків атаки публікують у ЗМІ та соцмережах.

Nissan Skyline, атака на Одесу Fullscreen
Nissan Skyline R30
Фото: Oleg AC

Знищена сервісна станція спеціалізувалася на обслуговуванні дорогих та спортивних авто, тому в її приміщенні зберігалося чимало ексклюзивних моделей.

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Найдорожчі суперкари й елітні авто, завезені в Україну за час повномасштабної війни (фото)

Зокрема, повідомляється, що згорів суперкар McLaren 720S, вартість якого наразі сягає 200-300 тис. доларів. Це одне із найшвидших авто в Україні: 720-сильне купе здатне розвинути 340 км/год та розганяється до сотні за 2,9 с.

удар по Одесі, атака на Одесу Fullscreen
Фото: Суспільне Одеса
атака на Одесу Fullscreen
Згоріло СТО, атака на Одесу Fullscreen
знищені авто, атака на Одесу Fullscreen
Фото: Суспільне Одеса
удар по Одесі, атака на Одесу
атака на Одесу
Згоріло СТО, атака на Одесу
знищені авто, атака на Одесу

Також знищені кросовер BMW X6, спортивні Chevrolet Corvette C8 Stingray та Toyota Supra. Крім того, на світлинах можна ідентифікувати доволі рідкісний Nissan Skyline R30 80-х років та кілька BMW 5 Series різних років випуску. Судячи з фото, більшість машин серйозно постраждали та не підлягають відновленню.

Між іншим, зовсім недавно російський дрон знищив автомузей у Межигір’ї під Києвом, у якому зберігалися машини з колекції Віктора Януковича.

Також Фокус розповідав, що в Україні помітили золотий суперкар McLaren.