Коллекционные американские автомобили пострадали в ДТП, не покидая гараж (видео)

Внедорожник потерял управляемость на большой скорости и врезался в гараж, в котором находились коллекционные спортивные авто 60-х и 70-х годов.

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В США раритетные ретро-авто попали в ДТП, находясь в гараже. В них врезался внедорожник, который потерял управляемость. Об этом идет речь в сюжете телеканала 6ABC.

Инцидент имел место в городе Пайк Крик, что в штате Делавэр. Chevrolet TrailBlazer мчался на большой скорости, слетел с дороги и врезался в гараж. Это не остановило авто — оно продолжило движение и влетело в соседний дом.

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От удара ворота гаража и часть стены были разрушены. Пострадали и авто, которые хранились внутри. Оказалось, что это ценные коллекционные Chevrolet Nova и Corvette C3.

Кабриолет Chevrolet Corvette 1973 года находился на подъемнике и от удара упал на крышу купе Chevrolet Nova 1967 года. Оба ретро-авто теперь нуждаются в ремонте.

Коллекционные автомобили серьезно пострадали Фото: скриншот / YouTube

Оба старинных Chevrolet были отреставрированы. Стоимость таких авто сейчас превышает 50 000 долларов.

Водителя внедорожника госпитализировали и его жизни ничего не угрожает. Пока не известно, покрывает ли его страховка ремонт коллекционных автомобилей.

Ранее Фокус рассказывал, что новейший спорткар BMW за $225 000 разбили во время журналистского тест-драйва.

Также мы писали, что самый дорогой Chevrolet Corvette ушел с молотка за $7,7 миллиона.