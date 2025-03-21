Колекційні американські автомобілі постраждали в ДТП, не покидаючи гараж (відео)

Позашляховик втратив керованість на великій швидкості та врізався в гараж, у якому перебували колекційні спортивні авто 60-х та 70-х років.

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У США раритетні ретроавто потрапили у ДТП, перебуваючи в гаражі. У них врізався позашляховик, який втратив керованість. Про це йде мова в сюжеті телеканалу 6ABC.

Інцидент мав місце у місті Пайк Крік, що у штаті Делавер. Chevrolet TrailBlazer мчав на великій швидкості, злетів з дороги і врізався в гараж. Це не зупинило авто – воно продовжило рух і влетіло в сусідній будинок.

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Від удару ворота гаража та частина стіни були зруйновані. Постраждали і авто, які зберігалися всередині. Виявилося, що це цінні колекційні Chevrolet Nova та Corvette C3.

Кабріолет Chevrolet Corvette 1973 року перебував на підйомнику і від удару впав на дах купе Chevrolet Nova 1967 року. Обидва ретроавто тепер потребують ремонту.

Колекційні автомобілі серйозно постраждали Фото: скриншот / YouTube

Обидва старовинних Chevrolet були відреставровані. Вартість таких авто зараз перевищує 50 000 доларів.

Водія позашляховика шпиталізували і його життю нічого не загрожує. Наразі не відомо, чи покриває його страховка ремонт колекційних автомобілів.

Раніше Фокус розповідав, що новітній спорткар BMW за $225 000 розбили під час журналістського тест-драйву.

Також ми писали, що найдорожчий Chevrolet Corvette пішов із молотка за $7,7 мільйона.