Колекційні американські автомобілі постраждали в ДТП, не покидаючи гараж (відео)
Позашляховик втратив керованість на великій швидкості та врізався в гараж, у якому перебували колекційні спортивні авто 60-х та 70-х років.
У США раритетні ретроавто потрапили у ДТП, перебуваючи в гаражі. У них врізався позашляховик, який втратив керованість. Про це йде мова в сюжеті телеканалу 6ABC.
Інцидент мав місце у місті Пайк Крік, що у штаті Делавер. Chevrolet TrailBlazer мчав на великій швидкості, злетів з дороги і врізався в гараж. Це не зупинило авто – воно продовжило рух і влетіло в сусідній будинок.Важливо
Від удару ворота гаража та частина стіни були зруйновані. Постраждали і авто, які зберігалися всередині. Виявилося, що це цінні колекційні Chevrolet Nova та Corvette C3.
Кабріолет Chevrolet Corvette 1973 року перебував на підйомнику і від удару впав на дах купе Chevrolet Nova 1967 року. Обидва ретроавто тепер потребують ремонту.
Обидва старовинних Chevrolet були відреставровані. Вартість таких авто зараз перевищує 50 000 доларів.
Водія позашляховика шпиталізували і його життю нічого не загрожує. Наразі не відомо, чи покриває його страховка ремонт колекційних автомобілів.
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