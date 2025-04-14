Признали вредным: Евросоюз собирается запретить карбон в авто

Карбон может исчезнуть из новых автомобилей на европейском рынке. Инновационный материал считают слишком вредным.

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О запрете углеволокна сообщает сайт Carscoops.

Запрет карбона прописан в проекте новой директивы ЕС, которая регулирует разборку и утилизацию транспортных средств. Она является первым в мире документом, где карбон или углеволокно признается вредным материалом.

Карбоновые детали авто могут быть опасными Фото: Ford

Углеволокно действительно значительно труднее поддается вторичной переработке. К тому же, во время этого процесса микроскопические волокна карбона попадают в атмосферу. Они могут вызвать боль при попадании на кожу или слизистые оболочки, а также вызвать короткое замыкание при контакте с электрооборудованием.

Также при производстве карбоновых деталей расходуется в 10-15 раз больше электроэнергии, чем при изготовлении аналогов из стали или алюминиевых сплавов.

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Впрочем, пока карбон все еще остается экзотическим материалом в автомобильной отрасли и используется значительно реже, чем, к примеру, в авиастроении. Этот материал очень прочный и при этом легкий, но слишком дорогой.

Вот почему карбоновые детали встречаются преимущественно в недешевых спортивных моделях. Лишь в суперкарах вроде McLaren из углеволокна изготовлен монокок.

Если директива ЕС вступит в силу, то карбон в авто могут запретить после 2029 года. Больше всего от этого пострадают японские компании Toray Industries, Teijin и Mitsubishi Chemical, которые вместе производят 54% углеволокна в мире.

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