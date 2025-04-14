Визнали шкідливим: Євросоюз збирається заборонити карбон в авто

Карбон може зникнути з нових автомобілів на європейському ринку. Інноваційний матеріал вважають занадто шкідливим.

Related video

Про заборону вуглеволокна повідомляє сайт Carscoops.

Заборона карбону прописана в проєкті нової директиви ЄС, яка регулює розбирання та утилізацію транспортних засобів. Вона є першим у світі документом, де карбон або ж вуглеволокно визнається шкідливим матеріалом.

Карбонові деталі авто можуть бути небезпечними Фото: Ford

Вуглеволокно дійсно значно важче піддається вторинній переробці. До того ж, під час цього процесу мікроскопічні волокна карбону потрапляють в атмосферу. Вони можуть викликати біль при потраплянні на шкіру чи слизові оболонки, а також спричинити коротке замикання при контакті з електрообладнанням.

Також при виробництві карбонових деталей витрачається у 10-15 разів більше електроенергії, аніж при виготовленні аналогів зі сталі чи алюмінієвих сплавів.

Важливо

Море карбону і 1000 сил: представлено найпотужніший та найшвидший "Гелендваген" (фото)

Утім, поки карбон все ще залишається екзотичним матеріалом у автомобільній галузі та використовується значно рідше, аніж, приміром, в авіабудуванні. Цей матеріал дуже міцний і при цьому легкий, але занадто дорогий.

Ось чому карбонові деталі зустрічаються переважно в недешевих спортивних моделях. Лише в суперкарах на кшталт McLaren з вуглеволокна виготовлено монокок.

Якщо директива ЄС набере чинності, то карбон в авто можуть заборонити після 2029 року. Найбільше від цього постраждають японські компанії Toray Industries, Teijin та Mitsubishi Chemical, які разом виготовляють 54% вуглеволокна у світі.

Раніше Фокус розповідав, що Volvo припиняє продажі флагманської моделі в США через мита Трампа.

Також ми писали, що найдешевші Mercedes знімуть із виробництва.