Звездный футболист стал автодизайнером и создал особенный электрокроссовер Ford (фото)

Знаменитый футболист Эрик Кантона попробовал себя в роли автомобильного дизайнера. Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции спроектировал специальную версию электрокара Ford Capri.

Related video

Об этом сообщает британское издание Auto Express.

Эрик Кантона работал с дизайнером Томасом Морелем Фото: Ford

Эрик Кантона работал в тандеме со стилистом Томасом Морелем. Они решили кастомизировать новый Ford Capri и покрасить его в оранжевый цвет, который использовался на гоночных купе Capri еще в 70-х годах.

Электрокар получил спойлер и 21-дюймовые диски Фото: Ford

Кроме того, боковины украсили графикой в виде числа 7 — именно под этим номером выступал Эрик Кантона. Кроме того, появились задний спойлер, оригинальные 21-дюймовые диски и черный глянцевый декор. На переднем крыле авто бывший футболист оставил свой автограф.

Важно

Кроссовер для активного водителя: тест-драйв нового Ford Puma

В салоне Ford Capri появились контрастные оранжевые вставки и швы, а подголовники кресел украсили изображениями силуэта футболиста.

Силуэт нападающего появился на подголовниках кресел Фото: Ford

А на центральную консоль Эрик Кантона решил нанести свою экстравагантную цитату: "Когда козел следует за своим героем на его машине, это потому, что повелитель гоночного трека возвращается. Легенда вернулась".

Для доработки взяли 282-сильный заднеприводный электромобиль Ford Capri с батареей на 77 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с и проехать 594 км без подзарядки.

Центральную консоль украсили странной цитатой футболиста Фото: Ford

Экс-футболист так прокомментировал оригинальный проект: "Настоящая радость приходит от самовыражения, будь то на футбольном поле, на холсте или на сцене. Этот Capri отражает многогранность Кантона".

Кстати, недавно украинский футболист Михаил Мудрик засветил дорогой тюнингованный BMW.

Также Фокус писал о сверхмощном 700-сильном пикапе Ford в Киеве.