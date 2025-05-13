Зірковий футболіст став автодизайнером і створив особливий електрокросовер Ford (фото)

Знаменитий футболіст Ерік Кантона спробував себе у ролі автомобільного дизайнера. Колишній нападник «Манчестер Юнайтед» та збірної Франції спроєктував спеціальну версію електрокара Ford Capri.

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Про це повідомляє британське видання Auto Express.

Ерік Кантона працював із дизайнером Томасом Морелем Фото: Ford

Ерік Кантона працював у тандемі зі стилістом Томасом Морелем. Вони вирішили кастомізувати новий Ford Capri та пофарбувати його в помаранчевий колір, який використовували на гоночних купе Capri ще в 70-х роках.

Електрокар отримав спойлер і 21-дюймові диски Фото: Ford

Крім того, боковини прикрасили графікою у вигляді числа 7 – саме під цим номером виступав Ерік Кантона. Крім того, з’явилися задній спойлер, оригінальні 21-дюймові диски та чорний глянцевий декор. На передньому крилі авто колишній футболіст залишив свій автограф.

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У салоні Ford Capri з’явилися контрастні помаранчеві вставки і шви, а підголівники крісел прикрасили зображеннями силуету футболіста.

Силует нападника з'явився на підголівниках крісел Фото: Ford

А на центральну консоль Ерік Кантона вирішив нанести свою екстравагантну цитату: "Коли козел слідує за своїм героєм на його машині, це тому, що повелитель гоночного треку повертається. Легенда повернулася".

Для доопрацювання взяли 282-сильний задньопривідний електромобіль Ford Capri з батареєю на 77 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і проїхати 594 км без підзарядки.

Центральну консоль прикрасили дивною цитатою футболіста Фото: Ford

Ексфутболіст так прокоментував оригінальний проєкт: "Справжня радість приходить від самовираження, будь то на футбольному полі, на полотні чи на сцені. Цей Capri відображає багатогранність Кантона".

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