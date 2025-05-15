Компактный бестселлер: Skoda выпустила пятимиллионную Fabia (фото)

Тираж Skoda Fabia превысил 5 миллионов единиц. Компактный хэтчбек В-класса является второй по популярности моделью чешской марки.

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Об этом сообщается на официальном сайте Skoda.

Пятимиллионная Skoda Fabia сошла с конвейера предприятия в чешском городе Млада-Болеслав. Для того, чтобы достичь этого показателя, понадобилось 26 лет.

Четвертое поколение Skoda Fabia выпускают с 2021 года Фото: Skoda

Skoda Fabia — одна из самых массовых моделей в истории бренда. Большим тиражом разошлась только старшая Skoda Octavia. В последние годы спрос на Fabia снизился (в 2024 году продали 117 100 авто), поскольку хэтчбеки сейчас проигрывают в популярности кроссоверам, однако от нее не отказываются и будут выпускать минимум до 2030 года.

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Модель В-класса Skoda Fabia дебютировала в 1999 году и пришла на смену Felicia. Автомобиль был разработан на платформе VW Polo. Всего за 26 лет увидели свет четыре поколения Fabia.

В разные годы в линейке Skoda Fabia были хэтчбек, седан и универсал, производились и заряженные модификации RS. С 2021 года модель четвертой генерации выпускается только в кузове хэтчбек и предлагается с бензиновыми турбомоторами мощностью до 150 сил.

Кстати, недавно презентовали оригинальный мотоцикл Skoda в неоклассическом стиле.

Также Фокус рассказывал о новых мощных электрокроссоверах Skoda на базе VW ID.4.