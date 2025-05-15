Компактний бестселер: Skoda випустила п'ятимільйонну Fabia (фото)

Наклад Skoda Fabia перевищив 5 мільйонів одиниць. Компактний хетчбек В-класу є другою за популярністю моделлю чеської марки.

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Про це повідомляється на офіційному сайті Skoda.

П’ятимільйонна Skoda Fabia зійшла з конвеєра підприємства в чеському місті Млада-Болеслав. Для того, щоб досягнути цього показника, знадобилося 26 років.

Четверте покоління Skoda Fabia випускають із 2021 року Фото: Skoda

Skoda Fabia – одна із наймасовіших моделей в історії бренду. Більшим накладом розійшлася тільки старша Skoda Octavia. В останні роки попит на Fabia знизився (у 2024 році продали 117 100 авто), оскільки хетчбеки зараз програють у популярності кросоверам, проте від неї не відмовляються і випускатимуть мінімум до 2030 року.

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Модель В-класу Skoda Fabia дебютувала в 1999 році та прийшла на зміну Felicia. Автомобіль розробили на платформі VW Polo. Усього за 26 років побачили світ чотири покоління Fabia.

У різні роки в лінійці Skoda Fabia були хетчбек, седан та універсал, виробляли і заряджені модифікації RS. Із 2021 року модель четвертої генерації випускають лише в кузові хетчбек та пропонують із бензиновими турбомоторами потужністю до 150 сил.

До речі, нещодавно презентували оригінальний мотоцикл Skoda в неокласичному стилі.

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