Настоящий эксклюзив за $350000: на продажу выставили редкое авто звездного певца (фото)

В США продают редкий кабриолет Dual-Ghia 1957 года. Роскошный автомобиль имел звездных владельцев, поэтому его оценили в 349 900 долларов.

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Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Изготовлено всего 117 Dual-Ghia Фото: autoevolution.com

Dual-Ghia — американский производитель эксклюзивных авто представительского класса. Машины изготавливались вручную мелкими сериями и среди их владельцев были президенты США Ричард Никсон и Дуайт Эйзенхауэр, а также звезды Голливуда.

Салон кабриолета отделан кожей Фото: autoevolution.com

Конкретно этот кабриолет Dual-Ghia 1957 года приобрел Фрэнк Синатра. Он был ценителем эксклюзивных авто — в разное время владел Lamborghini Miura, Lincoln Continental и Facel Vega. Звездный певец впоследствии подарил авто своей жене — актрисе Ави Гарднер. В 1992 году после реставрации машина снялась в сериале "Синатра".

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Dual-Ghia 1957 года — настоящий раритет, ведь всего произвели только 117 таких авто. Кабриолет является серийной версией концепта Dodge Firearrow IV и в свое время был самой дорогой моделью американского производства.

Dual-Ghia Фрэнка Синатры оснащен 320-сильным V8 Фото: autoevolution.com

Кузов автомобиля изготавливало итальянское ателье Ghia, а комплектующие поставлял концерн Chrysler. Авто Фрэнка Синатры оснащено 5,9-литровым V8 мощностью 320 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Его салон отделан кожей, а комплектация включает усилитель руля, радио и электростеклоподъемники.

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