Справжній ексклюзив за $350000: на продаж виставили рідкісне авто зіркового співака (фото)

У США продають рідкісний кабріолет Dual-Ghia 1957 року. Розкішний автомобіль мав зіркових власників, тому його оцінили в 349 900 доларів.

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Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Виготовлено лише 117 Dual-Ghia Фото: autoevolution.com

Dual-Ghia – американський виробник ексклюзивних авто представницького класу. Машини виготовляли вручну дрібними серіями і серед їх власників були президенти США Річард Ніксон і Дуайт Ейзенхауер, а також зірки Голлівуду.

Салон кабріолета оздоблено шкірою Фото: autoevolution.com

Конкретно цей кабріолет Dual-Ghia 1957 року придбав Френк Сінатра. Він був поціновувачем ексклюзивних авто – у різний час володів Lamborghini Miura, Lincoln Continental та Facel Vega. Зірковий співак згодом подарував авто своїй дружині – актрисі Аві Гарднер. У 1992 році після реставрації машина знялася у серіалі "Сінатра".

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Dual-Ghia 1957 року – справжній раритет, адже всього виробили тільки 117 таких авто. Кабріолет є серійною версією концепту Dodge Firearrow IV і свого часу був найдорожчою моделлю американського виробництва.

Dual-Ghia Френка Сінатри оснащений 320-сильним V8 Фото: autoevolution.com

Кузов автомобіля виготовляло італійське ательє Ghia, а комплектуючі постачав концерн Chrysler. Авто Френка Сінатри оснащене 5,9-літровим V8 потужністю 320 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Його салон оздоблений шкірою, а комплектація включає підсилювач керма, радіо та електросклопідіймачі.

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