Раритет из 2000-х: обнаружен лимитированный 22-летний Ford Mustang в новом состоянии (фото)
В США обнаружили идеально сохранившийся Ford Mustang 2003 года в лимитированной заряженной версии. Редкое спортивное авто проехало всего 4230 км.
О капсуле времени Ford Mustang рассказали на сайте Carscoops.
Это купе Ford Mustang в исполнении SVT Cobra 10th Anniversary Edition очень мало эксплуатировали и держали в гараже в штате Техас. У него не только кузов и салон в хорошем состоянии, но и до сих пор родные щетки стеклоочистителей и шины Goodyear F1.
Ford Mustang SVT Cobra берегли потому, что это настоящий раритет. Выпустили только 2003 купе и кабриолетов в исполнении 10th Anniversary Edition.
Специальный вариант посвятили 10-летию Ford Mustang четвертого поколения. Авто отличается особыми 17-дюймовыми дисками, специальным декором и отделкой салона красно-черной кожей.
К тому же, Ford Mustang SVT Cobra 10th Anniversary Edition оснащен самым мощным двигателем — 4,6-литровым 32-клапанным V8 с механическим нагнетателем. Он развивает 390 л. с. и 530 Н∙м.Важно
С 6-ступенчатой механической КПП Ford Mustang SVT Cobra способен разогнаться до 100 км/ч за 5,1 с. Его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.
Сейчас эта капсула времени выставлена на продажу. Редкий Ford Mustang оценили в 55 000 долларов.
Кстати, недавно обнаружили секретную коллекцию редких Ford Mustang 60-х и 70-х годов.
Также Фокус писал, что Ford Mustang 1970 года продали по цене более $600 000.