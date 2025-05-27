Раритет из 2000-х: обнаружен лимитированный 22-летний Ford Mustang в новом состоянии (фото)

В США обнаружили идеально сохранившийся Ford Mustang 2003 года в лимитированной заряженной версии. Редкое спортивное авто проехало всего 4230 км.

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О капсуле времени Ford Mustang рассказали на сайте Carscoops.

Это купе Ford Mustang в исполнении SVT Cobra 10th Anniversary Edition очень мало эксплуатировали и держали в гараже в штате Техас. У него не только кузов и салон в хорошем состоянии, но и до сих пор родные щетки стеклоочистителей и шины Goodyear F1.

Изготовлен только 2003 Ford Mustang SVT Cobra 10th Anniversary Edition

Ford Mustang SVT Cobra берегли потому, что это настоящий раритет. Выпустили только 2003 купе и кабриолетов в исполнении 10th Anniversary Edition.

Специальный вариант посвятили 10-летию Ford Mustang четвертого поколения. Авто отличается особыми 17-дюймовыми дисками, специальным декором и отделкой салона красно-черной кожей.

Салон отделан двухцветной кожей

К тому же, Ford Mustang SVT Cobra 10th Anniversary Edition оснащен самым мощным двигателем — 4,6-литровым 32-клапанным V8 с механическим нагнетателем. Он развивает 390 л. с. и 530 Н∙м.

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С 6-ступенчатой механической КПП Ford Mustang SVT Cobra способен разогнаться до 100 км/ч за 5,1 с. Его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Спорткар оснащен 390-сильным компрессорным V8

Сейчас эта капсула времени выставлена на продажу. Редкий Ford Mustang оценили в 55 000 долларов.

Кстати, недавно обнаружили секретную коллекцию редких Ford Mustang 60-х и 70-х годов.

Также Фокус писал, что Ford Mustang 1970 года продали по цене более $600 000.