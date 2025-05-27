Раритет із 2000-х: виявлено лімітований 22-річний Ford Mustang у новому стані (фото)

У США виявили ідеально збережений Ford Mustang 2003 року в лімітованій зарядженій версії. Рідкісне спортивне авто проїхало усього 4230 км.

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Про капсулу часу Ford Mustang розповіли на сайті Carscoops.

Це купе Ford Mustang у виконанні SVT Cobra 10th Anniversary Edition дуже мало експлуатували та тримали в гаражі у штаті Техас. У нього не лише кузов та салон у гарному стані, але й досі рідні щітки склоочисників та шини Goodyear F1.

Виготовлено лише 2003 Ford Mustang SVT Cobra 10th Anniversary Edition

Ford Mustang SVT Cobra берегли тому, що це справжній раритет. Випустили лише 2003 купе та кабріолетів у виконанні 10th Anniversary Edition.

Спеціальний варіант присвятили 10-річчю Ford Mustang четвертого покоління. Авто вирізняється особливими 17-дюймовими дисками, спеціальним декором та оздобленням салону червоно-чорною шкірою.

Салон оздоблений двоколірною шкірою

До того ж, Ford Mustang SVT Cobra 10th Anniversary Edition оснащений найпотужнішим двигуном – 4,6-літровим 32-клапанним V8 із механічним нагнітачем. Він розвиває 390 к. с. та 530 Н∙м.

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Із 6-ступінчастою механічною КПП Ford Mustang SVT Cobra здатен розігнатися до 100 км/год за 5,1 с. Його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Спорткар оснащений 390-сильним компресорним V8

Зараз ця капсула часу виставлена на продаж. Рідкісний Ford Mustang оцінили в 55 000 доларів.

До речі, нещодавно виявили секретну колекцію рідкісних Ford Mustang 60-х та 70-х років.

Також Фокус писав, що Ford Mustang 1970 року продали за ціною понад $600 000.