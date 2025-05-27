Раритет із 2000-х: виявлено лімітований 22-річний Ford Mustang у новому стані (фото)
У США виявили ідеально збережений Ford Mustang 2003 року в лімітованій зарядженій версії. Рідкісне спортивне авто проїхало усього 4230 км.
Про капсулу часу Ford Mustang розповіли на сайті Carscoops.
Це купе Ford Mustang у виконанні SVT Cobra 10th Anniversary Edition дуже мало експлуатували та тримали в гаражі у штаті Техас. У нього не лише кузов та салон у гарному стані, але й досі рідні щітки склоочисників та шини Goodyear F1.
Ford Mustang SVT Cobra берегли тому, що це справжній раритет. Випустили лише 2003 купе та кабріолетів у виконанні 10th Anniversary Edition.
Спеціальний варіант присвятили 10-річчю Ford Mustang четвертого покоління. Авто вирізняється особливими 17-дюймовими дисками, спеціальним декором та оздобленням салону червоно-чорною шкірою.
До того ж, Ford Mustang SVT Cobra 10th Anniversary Edition оснащений найпотужнішим двигуном – 4,6-літровим 32-клапанним V8 із механічним нагнітачем. Він розвиває 390 к. с. та 530 Н∙м.Важливо
Із 6-ступінчастою механічною КПП Ford Mustang SVT Cobra здатен розігнатися до 100 км/год за 5,1 с. Його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.
Зараз ця капсула часу виставлена на продаж. Рідкісний Ford Mustang оцінили в 55 000 доларів.
До речі, нещодавно виявили секретну колекцію рідкісних Ford Mustang 60-х та 70-х років.
Також Фокус писав, що Ford Mustang 1970 року продали за ціною понад $600 000.