Разбитый раритет: в Украине попал в ДТП культовый спорткар Toyota (фото)

Купе Toyota Supra разбили в ДТП во Львове. Знаменитое спортивное авто получило существенные повреждения.

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О разбитом спорткаре Toyota Supra пишет сайт "ТопЖир".

На фото видно, что купе Toyota Supra A90 врезалось в заднюю часть минивэна Chrysler. Скорее всего, имело место несоблюдение безопасной дистанции.

У Toyota Supra повреждена передняя часть Фото: instagram.com/blacklist_of_lviv

У Toyota Supra серьезно повреждена передняя часть — пострадали капот, передний бампер и фары. В салоне сработали подушки безопасности. Поврежден и Chrysler. Оба автомобиля нуждаются в ремонте.

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Купе Toyota GR Supra нынешнего, пятого, поколения — довольно редкая модель на украинских дорогах. Японский спорткар официально не продается на нашем рынке и из-за границы обычно завозят авто с пробегом.

Toyota Supra пятого поколения создана на базе BMW Z4 Фото: Toyota

Как известно, Toyota Supra A90 построена в спортивном подразделении Gazoo Racing на платформе BMW Z4. Купе предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (197-258 л. с.) и 3,0 л (340-435 л. с.). Модель производится с 2019 года и вскоре ее производство прекратят — уже презентовали прощальную модификацию.

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