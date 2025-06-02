Розбитий раритет: в Україні потрапив у ДТП культовий спорткар Toyota (фото)

Купе Toyota Supra розбили в ДТП у Львові. Знамените спортивне авто отримало суттєві ушкодження.

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Про розбитий спорткар Toyota Supra пише сайт "ТопЖир".

На фото видно, що купе Toyota Supra A90 врізалася в задню частину мінівена Chrysler. Скоріше за все, мало місце недотримання безпечної дистанції.

В Toyota Supra пошкоджено передню частину Фото: instagram.com/blacklist_of_lviv

У Toyota Supra серйозно ушкоджена передня частина – постраждали капот, передній бампер та фари. У салоні спрацювали подушки безпеки. Пошкоджено і Chrysler. Обидва автомобілі потребують ремонту.

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Купе Toyota GR Supra нинішнього, п’ятого, покоління – доволі рідкісна модель на українських дорогах. Японський спорткар офіційно не продається на нашому ринку і з-за кордону зазвичай завозять авто з пробігом.

Toyota Supra п"ятого покоління створена на базі BMW Z4 Фото: Toyota

Як відомо, Toyota Supra A90 збудована у спортивному підрозділі Gazoo Racing на платформі BMW Z4. Купе пропонують із бензиновими турбомоторами об’ємом 2,0 л (197-258 к. с.) та 3,0 л (340-435 к. с.). Модель виготовляють із 2019 року і невдовзі її виробництво припинять — уже презентували прощальну модифікацію.

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