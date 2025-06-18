Запас хода 3000 км и зарядка за 5 минут: Huawei готовит инновационную батарею для электрокаров

Компания Huawei объявила о разработке твердотельной батареи для электромобилей. Она позволит добиться рекордного запаса хода и будет молниеносно быстро заряжаться.

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Huawei уже зарегистрировала патент на синтез сульфидных электролитов. Именно их будут использовать в новой твердотельной батарее, сообщает сайт CarNewsChina.

Твердотельные батареи сейчас создают Mercedes-Benz, а также MG, Nissan и Toyota. Особенность разработки Huawei — технология легирования сульфидных электролитов азотом. Она призвана устранить побочные реакции и увеличить ресурс батареи.

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Твердые электролиты позволяют в 2-3 раза увеличить плотность энергии по сравнению с традиционными жидкими. В батарее Huawei она будет составлять примерно 400-500 Вт∙ч на 1 кг веса.

Твердотельная батарея Huawei сможет обеспечить запас хода электромобилей до 3000 км. К тому же, она менее чувствительна к перегреву или возгоранию, чем традиционные литий-ионные аккумуляторы. Благодаря этому батарея будет более безопасной, а также поддерживать сверхбыструю зарядку всего за 5 минут. Однако для этого нужны и зарядные станции большой мощности, которые пока еще не устанавливают.

Впрочем, твердотельные батареи имеют и существенный недостаток: они довольно дорогие — 1100-1400 долларов за 1 кВт∙ч. Однако если технология станет массовой, то и стоимость существенно снизится.

Между прочим, недавно в Киеве заметили электрифицированный кроссовер от Huawei с запасом хода 1000 км.

Также Фокус рассказывал о новом Nissan Leaf, который стал электрокроссовером.