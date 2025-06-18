Запас ходу 3000 км і зарядка за 5 хвилин: Huawei готує інноваційну батарею для електрокарів

Компанія Huawei оголосила про розробку твердотільної батареї для електромобілів. Вона дозволить добитися рекордного запасу ходу та блискавично швидко заряджатиметься.

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Huawei уже зареєструвала патент на синтез сульфідних електролітів. Саме їх використовуватимуть у новій твердотільній батареї, повідомляє сайт CarNewsChina.

Твердотільні батареї зараз створюють Mercedes-Benz, а також MG, Nissan та Toyota. Особливість розробки Huawei – технологія легування сульфідних електролітів азотом. Вона покликана усунути побічні реакції та збільшити ресурс батареї.

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Тверді електроліти дозволяють в 2-3 рази збільшити густину енергії порівняно з традиційними рідкими. У батареї Huawei вона становитиме приблизно 400-500 Вт∙год на 1 кг ваги.

Твердотільна батарея Huawei зможе забезпечити запас ходу електромобілів до 3000 км. До того ж, вона менш чутлива до перегріву чи займання, аніж традиційні літій-іонні акумулятори. Завдяки цьому батарея буде безпечнішою, а також підтримуватиме надшвидку зарядку всього за 5 хвилин. Однак для цього потрібні і зарядні станції великої потужності, які наразі ще не встановлюють.

Утім, твердотільні батареї мають і суттєвий недолік: вони доволі дорогі – 1100-1400 доларів за 1 кВт∙год. Однак якщо технологія стане масовою, то і вартість суттєво знизиться.

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