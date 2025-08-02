Поддельный суперкар McLaren оценили на уровне нового VW Touareg (фото)

В Великобритании продается копия McLaren M6 GT 1970 года. Хотя суперкар не настоящий, за него просят 50 000 фунтов стерлингов ($66 000).

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Над копией купе McLaren M6 GT работали на протяжении десятилетия и завершили в 1998 году. Дизайн винтажного суперкара пытались восстановить до мельчайших деталей.

Настоящих купе McLaren M6 GT существует всего три Фото: Iconic Auctioneers

Самодельное авто прошло регистрацию в Великобритании и допущено к эксплуатации на дорогах. Суперкар оснащен 4,0-литровым V8 Rover и 5-ступенчатой механической КПП от Porsche 911.

Стоит отметить, что настоящий суперкар McLaren M6 GT стоит более 400 000 долларов. Таких авто существует всего три.

Авто строили 10 лет Фото: Iconic Auctioneers

История McLaren M6 GT трагична. Основатель компании Брюс МакЛарен создавал модели для гонок и хотел выпускать серийные автомобили.

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McLaren M6 GT, по сути, был дорожной версией гоночного авто. Его снастили 5,7-литровым 370-сильным V8 от Chevrolet Corvette, который позволял развивать 265 км/ч и стартовать до сотни за 4,2 с.

Поддельный суперкар оснастили двигателем Rover V8 Фото: Iconic Auctioneers

Конструктор погиб в 1970 году во время испытаний своей новой гоночной модели, поэтому McLaren M6 GT так и не стал серийным. Лишь в 90-х британская компания выпустила свое первое серийное авто — легендарный суперкар McLaren F1, который сейчас стоит более 20 миллионов долларов.

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