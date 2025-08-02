Підроблений суперкар McLaren оцінили на рівні нового VW Touareg (фото)

У Великій Британії продається копія McLaren M6 GT 1970 року. Хоча суперкар не справжній, за нього просять 50 000 фунтів стерлінгів ($66 000).

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Над копією купе McLaren M6 GT працювали упродовж десятиріччя та завершили в 1998 році. Дизайн вінтажного суперкара намагалися відновити до найменших деталей.

Справжніх купе McLaren M6 GT існує лише три Фото: Iconic Auctioneers

Саморобне авто пройшло реєстрацію у Великій Британії та допущене до експлуатації на дорогах. Суперкар оснащений 4,0-літровим V8 Rover та 5-ступінчастою механічною КПП від Porsche 911.

Варто відзначити, що справжній суперкар McLaren M6 GT коштує понад 400 000 доларів. Таких авто існує лише три.

Авто будували 10 років Фото: Iconic Auctioneers

Історія McLaren M6 GT трагічна. Засновник компанії Брюс МакЛарен створював моделі для перегонів і хотів випускати серійні автомобілі.

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McLaren M6 GT, по суті, був дорожньою версією гоночного авто. Його снастили 5,7-літровим 370-сильним V8 від Chevrolet Corvette, який дозволяв розвивати 265 км/год та стартувати до сотні за 4,2 с.

Підроблений суперкар оснастили двигуном Rover V8 Фото: Iconic Auctioneers

Конструктор загинув у 1970 році під час випробувань своєї нової гоночної моделі, тому McLaren M6 GT так і не став серійним. Лише у 90-х британська компанія випустила своє перше серійне авто – легендарний суперкар McLaren F1, який зараз коштує понад 20 мільйонів доларів.

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