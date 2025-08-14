Jeep прекратит выпуск популярной доступной модели: причины известны

Кроссовер Jeep Renegade снимут с производства. Компактную модель прекратят выпускать уже в ближайшее время и новое ее поколение не планируется.

Последние Jeep Renegade сойдут с конвейера завода в итальянском городке Мельфи до конца нынешнего года. Об этом сообщает немецкое издание Auto, Motor un Sport.

С 2023 года производство Jeep Renegade уже прекратили в США и он покинул североамериканский рынок. Всего уже собрали 2 миллиона кроссоверов.

Нишу Renegade займет кроссовер Jeep Avenger Фото: Stellantis

Впрочем, в последние годы спрос на Jeep Renegade снижается. Если в 2016-2018 годах в США продавали по 100 тыс. этих кроссоверов, а в Европе — по 70-80 тыс., то за первое полугодие 2025 года на европейском рынке реализовали всего 6938 авто.

Дело в том, что модели уже 11 лет, ведь оригинальный кроссовер Jeep Renegade дебютировал еще в 2014 году. Постепенно, палитру версий модели сокращают: к примеру, уже недоступны дизельные модификации и внедорожный вариант Trailhawk.

К тому же, на рынок вышел компактный кроссовер Jeep Avenger. Он современнее, меньше, дешевле и имеет электрические модификации. Именно Avenger и займет нишу Jeep Renegade в Европе, ведь второе поколение модели не разрабатывается.

Между прочим, в Украине появился лимитированный Jeep Avenger с полным приводом и экономичной гибридной установкой.

Также Фокус рассказывал, что с производства снимают Ford Focus.