Jeep припинить випуск популярної доступної моделі: причини відомі

Кросовер Jeep Renegade знімуть із виробництва. Компактну модель припинять випускати уже найближчим часом і нове її покоління не планується.

Related video

Останні Jeep Renegade зійдуть із конвеєра заводу в італійському містечку Мельфі до кінця нинішнього року. Про це повідомляє німецьке видання Auto, Motor un Sport.

Із 2023 року виробництво Jeep Renegade вже припинили в США і він покинув північноамериканський ринок. Загалом уже зібрали 2 мільйони кросоверів.

Нішу Renegade займе кросовер Jeep Avenger Фото: Stellantis

Утім, в останні роки попит на Jeep Renegade знижується. Якщо у 2016-2018 роках у США продавали по 100 тис. цих кросоверів, а в Європі – по 70-80 тис., то за перше півріччя 2025 року на європейському ринку реалізували всього 6938 авто.

Річ у тім, що моделі вже 11 років, адже оригінальний кросовер Jeep Renegade дебютував ще у 2014 році. Поступово, палітру версій моделі скорочують: приміром, уже недоступні дизельні модифікації та позашляховий варіант Trailhawk.

Важливо

Легенда повертається: відроджено культовий суперкар Lamborghini Diablo (фото)

До того ж, на ринок вийшов компактний кросовер Jeep Avenger. Він сучасніший, менший, дешевший та має електричні модифікації. Саме Avenger і займе нішу Jeep Renegade в Європі, адже друге покоління моделі не розробляють.

Між іншим, в Україні з'явився лімітований Jeep Avenger із повним приводом та економічною гібридною установкою.

Також Фокус розповідав, що з виробництва знімають Ford Focus.