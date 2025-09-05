Люксовые собратья VW ID.4: Skoda презентовала премиальные электрокроссоверы (фото)

Skoda расширяет свою премиальную линейку Laurin&Klement. Дорогие версии появились у электрокаров Skoda Elroq, Enyaq и Enyaq Coupe.

Электрокроссоверы Skoda Enyaq и Elroq в топовом исполнении Laurin&Klement выходят на европейский рынок. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Новые Skoda Elroq и Enyaq Laurin&Klement можно отличить по 21-дюймовым дискам, а салон электрокаров отделан бежевой кожей. На кузове и в интерьере появились логотипы Laurin&Klement, также кроссоверам предлагают расширенную палитру цветов.

Skoda Elroq Laurin&Klement Фото: Skoda

Конечно же, электромобили Skoda Enyaq и Elroq в исполнении Laurin&Klement богаче оснащены. Комплектация включает матричные фары, трехзонный климат-контроль, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, вентиляцию и массаж кресел, электроприводы сидений (с памятью настроек), дверей багажника и фаркопа.

Комплектацию электрокроссоверов расширили Фото: Skoda

Электрические кроссоверы Skoda Elroq и Enyaq Laurin&Klement предлагаются исключительно с большой батареей на 84 кВт∙ч. Доступны 286-сильные установки с задним или полным приводом.

Запас хода Skoda Enyaq Laurin&Klement достигает 567 км, а Elroq — 553 км. Также обязательными являются адаптивные амортизаторы. Как известно, в основе авто лежит платформа МЕВ, которую использует и Volkswagen ID.4.

Салон украсили дорогой кожей Фото: Skoda

Самым доступным является электромобиль Skoda Elroq Laurin&Klement — от 54 832 евро. Цена Skoda Enyaq в таком исполнении стартует с 58 517 евро, а Enyaq Coupe — с 60 155 евро.

