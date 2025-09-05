Люксові побратими VW ID.4: Skoda презентувала преміальні електрокросовери (фото)

Skoda розширює свою преміальну лінійку Laurin&Klement. Дорогі версії з’явилися в електрокарів Skoda Elroq, Enyaq та Enyaq Coupe.

Електрокросовери Skoda Enyaq та Elroq у топовому виконанні Laurin&Klement виходять на європейський ринок. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Нові Skoda Elroq і Enyaq Laurin&Klement можна відрізнити за 21-дюймовими дисками, а салон електрокарів оздоблений бежевою шкірою. На кузові та в інтер’єрі з’явилися логотипи Laurin&Klement, також кросоверам пропонують розширену палітру кольорів.

Skoda Elroq Laurin&Klement Фото: Skoda

Звісно ж, електромобілі Skoda Enyaq і Elroq у виконанні Laurin&Klement багатше оснащені. Комплектація включає матричні фари, тризонний клімат-контроль, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, вентиляцію та масаж крісел, електроприводи сидінь (з пам’яттю налаштувань), дверей багажника та фаркопа.

Комплектацію електрокросоверів розширили Фото: Skoda

Електричні кросовери Skoda Elroq і Enyaq Laurin&Klement пропонують виключно з великою батареєю на 84 кВт∙год. Доступні 286-сильні установки із заднім або повним приводом.

Запас ходу Skoda Enyaq Laurin&Klement сягає 567 км, а Elroq – 553 км. Також обов’язковими є адаптивні амортизатори. Як відомо, в основі авто лежить платформа МЕВ, яку використовує і Volkswagen ID.4.

Салон оздобили дорогою шкірою Фото: Skoda

Найдоступнішим є електромобіль Skoda Elroq Laurin&Klement – від 54 832 євро. Ціна Skoda Enyaq у такому виконанні стартує з 58 517 євро, а Enyaq Coupe – з 60 155 євро.

