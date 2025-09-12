Проездят недолго: эксперт по ремонту назвал авто, которые ломаются при небольшом пробеге (фото)
Ряд автомобилей, несмотря на популярность на рынке, могут заставить своих владельцев выкладывать немалые деньги за ремонт уже вскоре после покупки. Среди них есть как относительно бюджетные модели компаний Ford и Fiat, так и автомобили Tesla с ценником под 100 000 долларов.
Самые ненадежные авто, которые могут сломаться, когда пробег превысит 150 000 км, назвал GoBankingRates. Составители перечня опирались на мнение и опыт Джейкоба Картера, владельца блога Engine Rev Up, посвященного тонкостям технического обслуживания и ремонта автомобилей.
Nissan Altima
Среднеразмерный седан Nissan Altima среди автолюбителей считается надежным и производительным. Эта модель имеет комфортный салон и современные функции безопасности. Впрочем, Картер отмечает, что владельцы Nissan Altima часто сталкиваются с дорогостоящим ремонтом, поскольку когда пробег достигает отметки 160 000 км, бесступенчатая трансмиссия нередко преждевременно выходит из строя.
BMW 3 серии
Седаны BMW 3 серии имеют изысканные интерьеры и инновационные технологические функции, при этом довольно компактные и известны спортивной динамикой вождения. Однако эксперт по техническому обслуживанию отмечает, что такие машины часто нуждаются в дорогостоящем ремонте двигателя или электрики после достижения 160 000 км пробега.
Land Rover Discovery
С первого взгляда приобретение Land Rover Discovery кажется удачным решением, однако Картер замечает, что владельцы этой модели часто сталкиваются с проблемами с пневматической подвеской, электрическими аномалиями и преждевременным выходом трансмиссии из строя.
Fiat 500
Компактный городской Fiat 500 привлекает своим стильным экстерьером и итальянским шармом, и на нем довольно удобно маневрировать по улицам мегаполисов. Однако эта модель часто сталкивается с проблемами с двигателем, в частности, вытеканием масла. При этом небольшое пространство моторного отсека в маленьком автомобиле делает ремонт неудобным и дорогостоящим.
Jeep Wrangler
Культовый внедорожник Jeep Wrangler от компании Chrysler производит впечатление надежного автомобиля благодаря своей прочной конструкции и высокой проходимости по бездорожью. Однако Картер предупреждает, что такие машины часто подвержены появлению ржавчины, а также имеют проблемы с рулем и подвеской.
Ford Fiesta
Компактный Ford Fiesta, как и Fiat 500, является отличным выбором для маневрирования по городу, к тому же он экономно расходует топливо. Однако этот вариант сложно назвать долговечным, поскольку, по словам Картера, такие модели часто имеют проблемы с трансмиссией и электричеством.
Chrysler 200
Ценители стиля и практичности нередко выбирают среднеразмерный седан Chrysler 200, который отличается комфортным салоном и элегантным дизайном. Одна Картер отмечает, что в этой модели часто ломаются двигатель, трансмиссия и электрика после относительно небольшого пробега.
Volkswagen Tiguan
Популярный среди автолюбителей из-за комфортности и привлекательного дизайна кроссовер Volkswagen Tiguan имеет среди автомехаников репутацию автомобиля, который часто нуждается в дорогостоящем ремонте трансмиссии уже после пересечения порога пробега в 160 000 км.
Mini Cooper
Еще один компактный вариант для города — Mini Cooper — имеет уникальный дизайн, и этим привлекает любителей выделиться из толпы. Однако Картер замечает, что владельцы этой модели часто сталкиваются с утечкой масла, поломками турбокомпрессора, подвески и электрики.
Tesla Model S
Известная передовыми технологиями Tesla Model S, по словам Картера, часто нуждается в замене аккумуляторного блока примерно после 160 000 км пробега. Такой ремонт может влететь владельцу в копеечку.
