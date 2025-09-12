Проїздять недовго: експерт з ремонту назвав авто, що ламаються за невеликого пробігу (фото)

Низка автомобілів, попри популярність на ринку, можуть змусити своїх власників викладати чималі гроші за ремонт уже невдовзі після покупки. Серед них є як відносно бюджетніші моделі компаній Ford і Fiat, так і автомобілі Tesla з цінником під 100 000 доларів.

Найненадійніші авто, які можуть зламатися, коли пробіг перевищить 150 000 км, назвав GoBankingRates. Укладачі переліку спиралися на думку та досвід Джейкоба Картера, власника блогу Engine Rev Up, присвяченого тонкощам технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

Nissan Altima

Середньорозмірний седан Nissan Altima серед автолюбителів вважається надійним і продуктивним. Ця модель має комфортний салон і сучасні функції безпеки. Втім Картер зазначає, що власники Nissan Altima часто стикаються з дорогим ремонтом, оскільки коли пробіг сягає позначки 160 000 км, безступенева трансмісія нерідко передчасно виходить з ладу.

В Nissan Altima часто виходить з ладу трансмісія Фото: Nissan

BMW 3 Series

Седани BMW 3 серії мають вишукані інтер'єри та інноваційні технологічні функції, при цьому доволі компактні та відомі спортивною динамікою водіння. Однак експерт з технічного обслуговування зазначає, що такі автівки часто потребують дорогого ремонту двигуна чи електрики після досягнення 160 000 км пробігу.

Власники BMW 3 Series стикаються з поломками двигуна та електрики Фото: Wikipedia

Land Rover Discovery

З першого погляду придбання Land Rover Discovery здається вдалим рішенням, проте Картер зауважує, що власники цієї моделі часто стикаються з проблемами з пневматичною підвіскою, електричними аномаліями та передчасним виходом трансмісії з ладу.

Land Rover Discovery 4 має проблеми з підвіскою та трансмісією Фото: Land Rover

Fiat 500

Компактний міський Fiat 500 приваблює своїм стильним екстер'єром й італійським шармом, і на ньому доволі зручно маневрувати вулицями мегаполісів. Однак ця модель часто стикається з проблемами з двигуном, зокрема, витіканням оливи. При цьому невеликий простір моторного відсіку в маленькому автомобілі робить ремонт незручним і дороговартісним.

У двигуні Fiat 500 часто протікає олива Фото: Fiat

Jeep Wrangler

Культовий позашляховик Jeep Wrangler від компанії Chrysler справляє враження надійного автомобіля завдяки своїй міцній конструкції та високій проходимості по бездоріжжю. Проте Картер попереджає, що такі автівки часто схильні до появи іржі, а також мають проблеми з кермом і підвіскою.

На позашляховиках Jeep Wrangler часто з'являється іржа Фото: Jeep

Ford Fiesta

Компактний Ford Fiesta, як і Fiat 500, є чудовим вибором для маневрування містом, до того ж він економно витрачає паливо. Проте цей варіант складно назвати довговічним, оскільки, за словами Картера, такі моделі часто мають проблеми з трансмісією та електрикою.

Попри економічність у використанні палива, Ford Fiesta ST часто потребує ремонту Фото: Cars and Bids

Chrysler 200

Поціновувачі стилю та практичності нерідко обирають середньорозмірний седан Chrysler 200, який відрізняється комфортним салоном й елегантним дизайном. Одна Картер зазначає, що в цій моделі часто ламаються двигун, трансмісія та електрика після відносно невеликого пробігу.

В Chrysler 200 вже після невеликого пробігу можуть ламатися двигун і трансмісія Фото: Wikipedia

Volkswagen Tiguan

Популярний серед автолюбителів через комфортність і привабливий дизайн кросовер Volkswagen Tiguan має серед автомеханіків репутацію автомобіля, який часто потребує дорогого ремонту трансмісії вже після перетину порогу пробігу в 160 000 км.

Комфортний і стильний Volkswagen Tiguan часто має проблеми з трансмісією Фото: Volkswagen

Mini Cooper

Ще один компактний варіант для міста — Mini Cooper — має унікальний дизайн, і цим приваблює любителів виділитися з натовпу. Проте Картер зауважує, що власники цієї моделі часто стикаються з витіканням оливи, поломками турбокомпресора, підвіски та електрики.

Власники Mini Cooper стикаються з низкою проблем, що потребують ремонту Фото: MINI

Tesla Model S

Відома передовими технологіями Tesla Model S, за словами Картера, часто потребує заміни акумуляторного блоку приблизно після 160 000 км пробігу. Такий ремонт може влетіти власнику в копієчку.

Tesla Model S вимагає дорогої заміни акумуляторного блоку після 160 000 км пробігу Фото: Скріншот/youtube

Нагадаємо, 5 вересня ЗМІ писали з посиланням на автомобільного експерта Зака Трехана про п'ять кросоверів, які збанкрутують власників через часті поломки та дорогий ремонт.

Також досвідчений автомеханік зі США Алан Гелфенд розповідав, які моделі авто не купить за жодних обставин. Серед найбільш ненадійних авто він також називав Chrysler 200 і Nissan Altima.