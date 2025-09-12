Заменит VW ID.4: появилась первая информация про новый Volkswagen Tiguan 2026 (фото)

Популярный электромобиль Volkswagen ID.4 ждет смена поколений. Новый кроссовер не только изменится внешне и получит более современные батареи, но и будет переименован в Tiguan.

Новый Volkswagen ID.Tiguan (именно таким может быть полное название электрокроссовера) дебютирует в 2026 году. Об этом пишет британское издание Auto Express.

Информацию о новом электрокроссовере Volkswagen сообщил на автошоу IAA Mobility в Мюнхене СЕО немецкой компании Томас Шефер. Впрочем, он отметил, что пока название ID.Tiguan еще официально не утверждено.

Запас хода электрокроссовера возрастет до 640 км Фото: Auto Express

Однако название Volkswagen ID.Tiguan является вполне реальным, поскольку немецкий производитель дает известные имена новым электрическим моделям. В частности, вскоре появится электромобиль Volkswagen ID.Polo.

Кроме того, Томас Шефер отметил, что электромобиль Volkswagen существенно изменится внешне — его выполнят в новом фирменном стиле. В салоне улучшат отделку, а также добавят физические переключатели.

В основе преемника Volkswagen ID.4 будет лежать усовершенствованная платформа MEB+. Также известно, что кроссовер в более дешевых версиях получит современные литий-железо-фосфатные (LFP) батареи. Топовые варианты сохранят батареи типа NMC, а их запас хода достигнет 640 км.

Стоит отметить, что кроссовер Volkswagen Tiguan текущего поколения продолжат выпускать в бензиновых, дизельных и гибридных модификациях параллельно с электрическим "тезкой".

