Заменит VW ID.4: появилась первая информация про новый Volkswagen Tiguan 2026 (фото)
Популярный электромобиль Volkswagen ID.4 ждет смена поколений. Новый кроссовер не только изменится внешне и получит более современные батареи, но и будет переименован в Tiguan.
Новый Volkswagen ID.Tiguan (именно таким может быть полное название электрокроссовера) дебютирует в 2026 году. Об этом пишет британское издание Auto Express.
Информацию о новом электрокроссовере Volkswagen сообщил на автошоу IAA Mobility в Мюнхене СЕО немецкой компании Томас Шефер. Впрочем, он отметил, что пока название ID.Tiguan еще официально не утверждено.
Однако название Volkswagen ID.Tiguan является вполне реальным, поскольку немецкий производитель дает известные имена новым электрическим моделям. В частности, вскоре появится электромобиль Volkswagen ID.Polo.
Кроме того, Томас Шефер отметил, что электромобиль Volkswagen существенно изменится внешне — его выполнят в новом фирменном стиле. В салоне улучшат отделку, а также добавят физические переключатели.
В основе преемника Volkswagen ID.4 будет лежать усовершенствованная платформа MEB+. Также известно, что кроссовер в более дешевых версиях получит современные литий-железо-фосфатные (LFP) батареи. Топовые варианты сохранят батареи типа NMC, а их запас хода достигнет 640 км.
Стоит отметить, что кроссовер Volkswagen Tiguan текущего поколения продолжат выпускать в бензиновых, дизельных и гибридных модификациях параллельно с электрическим "тезкой".
Кстати, на автошоу IAA в Мюнхене презентовали и младшего брата Volkswagen ID.4 стоимостью 30 000 евро.
Также Фокус рассказывал о новом спортивном электрокроссовере Volkswagen.