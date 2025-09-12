Замінить VW ID.4: з'явилася перша інформація про новий Volkswagen Tiguan 2026 (фото)
На популярний електромобіль Volkswagen ID.4 чекає зміна поколінь. Новий кросовер не лише зміниться зовні та отримає сучасніші батареї, але й буде перейменований на Tiguan.
Новий Volkswagen ID.Tiguan (саме такою може бути повна назва електрокросовера) дебютує в 2026 році. Про це пише британське видання Auto Express.
Інформацію про новий електрокросовер Volkswagen повідомив на автошоу IAA Mobility в Мюнхені СЕО німецької компанії Томас Шефер. Утім, він зазначив, що поки назва ID.Tiguan ще офіційно не затверджена.
Однак назва Volkswagen ID.Tiguan є цілком реальною, оскільки німецький виробник дає відомі імена новим електричним моделям. Зокрема, невдовзі з’явиться електромобіль Volkswagen ID.Polo.
Крім того, Томас Шефер зазначив, що електромобіль Volkswagen суттєво зміниться зовні – його виконають у новому фірмовому стилі. У салоні покращать оздоблення, а також додадуть фізичні перемикачі.
В основі наступника Volkswagen ID.4 лежатиме вдосконалена платформа MEB+. Також відомо, що кросовер у дешевших версіях отримає сучасні літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї. Топові варіанти збережуть батареї типу NMC, а їх запас ходу сягне 640 км.
Варто відзначити, що кросовер Volkswagen Tiguan поточного покоління продовжать випускати у бензинових, дизельних та гібридних модифікаціях паралельно з електричним "тезкою".
До речі, на автошоу IAA в Мюнхені презентували і молодшого брата Volkswagen ID.4 вартістю 30 000 євро.
Також Фокус розповідав про новий спортивний електрокросовер Volkswagen.