Недорогого корейского соперника Mitsubishi L200 и Ford Ranger показали до премьеры (фото)

Опубликованы первые официальные фото нового пикапа KGM. Недорогая модель будет доступна в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

Рамный пикап от бренда KGM (ранее известного, как SsangYong) имеет кодовое обозначение Q300 и дебютирует в 2026 году. Об этом сообщается на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Пикап KGM Q300 придет на смену модели Musso, которая сейчас представлена в Украине. Пока не известно, сохранит ли авто свое название. Как и предшественник, он будет более доступным аналогом Ford Ranger, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux.

Модель заменит KGM Musso Фото: скриншот / YouTube

На фото и видео видно, что дизайн KGM Q300 более брутальный, чем у предшественника. Во внешности преобладают рубленые поверхности. Агрессивная решетка радиатора сочетается с крупными Г-образными фарами, а сзади установлены тоненькие фонари.

Новый KGM Q300 выпустят в четырехдверном исполнении. Ожидается, что пикап предложат не только в бензиновых и дизельной модификациях, но и в гибридном исполнении.

Модель будет продаваться в бензиновых, дизельных и гибридных версиях Фото: скриншот / YouTube

А вот электромобиль KGM Q300 не планируется, ведь уже выпустили альтернативу — доступный электрический пикап KGM Musso EV.

Кстати, недорогой пикап готовит и Toyota, причем его разрабатывают на платформе кроссовера RAV4.

Также Фокус писал, что самый дешевый пикап Tesla сняли с производства через 5 месяцев после премьеры.