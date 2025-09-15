Недорогого корейського суперника Mitsubishi L200 і Ford Ranger показали до прем'єри (фото)

Опубліковано перші офіційні фото нового пікапа KGM. Недорога модель буде доступна в бензинових, дизельних та гібридних версіях.

Рамний пікап від бренду KGM (раніше відомого, як SsangYong) має кодове позначення Q300 та дебютує в 2026 році. Про це повідомляється на сайті південнокорейського автовиробника.

Пікап KGM Q300 прийде на зміну моделі Musso, яка наразі представлена в Україні. Наразі не відомо, чи збереже авто свою назву. Як і попередник, він буде доступнішим аналогом Ford Ranger, Mitsubishi L200 і Toyota Hilux.

Модель замінить KGM Musso Фото: скриншот / YouTube

На фото та відео видно, що дизайн KGM Q300 брутальніший, аніж у попередника. У зовнішності переважають рубані поверхні. Агресивна решітка радіатора поєднується з крупними Г-подібними фарами, а ззаду встановлені тоненькі ліхтарі.

Новий KGM Q300 випустять у чотиридверному виконанні. Очікується, що пікап запропонують не лише в бензинових та дизельній модифікаціях, але й у гібридному виконанні.

Модель продаватимуть у бензинових, дизельних і гібридних версіях Фото: скриншот / YouTube

А от електромобіль KGM Q300 не планується, адже вже випустили альтернативу – доступний електричний пікап KGM Musso EV.

До речі, недорогий пікап готує і Toyota, причому його розробляють на платформі кросовера RAV4.

Також Фокус писав, що найдешевший пікап Tesla зняли з виробництва через 5 місяців після прем'єри.