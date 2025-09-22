Электрическая версия и водородное ГБО: раскрыты первые подробности нового BMW X5 2027 (фото)

Новый BMW X5 дебютирует через год и претерпит кардинальные изменения. В линейке модели появятся электрические и даже водородные модификации.

Кроссовер BMW X5 пятого поколения презентуют в августе 2026 года, а его продажи стартуют в начале 2027-го. Первые подробности новой модели раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

BMW X5 переедет на новую платформу и изменится внешне — будет напоминать электромобиль BMW iX3. Кроссовер получит решетку радиатора в духе BMW 2002 70-х годов.

В линейке модели появятся электрические и водородные версии Фото: BMW

Большие изменения ожидаются в моторном отсеке. Новый BMW X5 предложат с пятью типами силовых установок. Модель будет доступна не только в бензиновом, дизельном и гибридном исполнении, но и в качестве электромобиля BMW iX5.

Мало того, электрический кроссовер BMW iX5 предложат в двух разных вариантах — с аккумуляторной батареей или водородными топливными элементами.

Водородную установку в BMW разрабатывают давно и уже устанавливали ее на X5. Впрочем, дальше небольших экспериментальных партий дело не дошло. Серийную модель презентуют в 2028 году, а создать ее поможет Toyota, которая уже выпускает водородный седан Mirai.

Новый BMW iX5 Hydrogen обещают сделать более практичным, а его топливные элементы станут компактнее. Водородное ГБО обеспечит немалый запас хода.

