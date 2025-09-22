Електрична версія і водневе ГБО: розкрито перші подробиці нового BMW X5 2027 (фото)

Новий BMW X5 дебютує за рік і зазнає кардинальних змін. У лінійці моделі з'являться електричні та навіть водневі модифікації.

Кросовер BMW X5 п’ятого покоління презентують у серпні 2026 року, а його продажі стартують на початку 2027-го. Перші подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

BMW X5 переїде на нову платформу та зміниться зовні — нагадуватиме електромобіль BMW iX3. Кросовер отримає решітку радіатора в дусі BMW 2002 70-х років.

У лінійці моделі з'являться електричні та водневі версії Фото: BMW

Великі зміни очікуються в моторному відсіку. Новий BMW X5 запропонують із п’ятьма типами силових установок. Модель буде доступна не лише в бензиновому, дизельному та гібридному виконанні, але й як електромобіль BMW iX5.

Мало того, електричний кросовер BMW iX5 запропонують у двох різних варіантах – із акумуляторною батареєю або водневими паливними елементами.

Водневу установку в BMW розробляють давно і вже встановлювали її на X5. Утім, далі невеликих експериментальних партій справа не дійшла. Серійну модель презентують у 2028 році, а створити її допоможе Toyota, яка вже випускає водневий седан Mirai.

Новий BMW iX5 Hydrogen обіцяють зробити практичнішим, а його паливні елементи стануть компактнішими. Водневе ГБО забезпечить чималий запас ходу.

