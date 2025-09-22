Старший брат Duster получил яркие спортивную и внедорожную версии (фото)

Линейку Dacia Bigster 2025 расширили. Для недорогого семейного кроссовера подготовили версию в спортивном стиле и вариант повышенной проходимости.

Оригинальный тюнинг Dacia Bigster выполнила немецкая компания Carpoint, которая уже неоднократно дорабатывала его младшего брата Duster. Подробности проектов раскрыли на его сайте.

Кроссовер получил внедорожные шины, подножки и багажник на крыше

Новый Dacia Bigster Redust Offroad создан для бездорожья. Он получил внедорожные шины размером 235/65 R16, а также защитный пластиковый обвес, подножки, багажник на крыше и дополнительную оптику. На капоте появился воздухозаборник.

Модель предлагается в полноприводных гибридных версиях на 131 и 155 л. с. Цена Dacia Bigster Redust Offroad — от 36 290 евро. Также можно заказать компоненты тюнинг-кита отдельно: багажник обойдется в 999 евро, подножки — в 799 евро, а шины с дисками — в 3698 евро.

Dacia Bigster Redust Sport

Кроссовер Dacia Bigster Redust Sport, напротив, оснастили низкопрофильной резиной на 20-дюймовых дисках. Он также получил воздухозаборник на капоте, а еще установили черные глянцевые расширители арок.

Dacia Bigster Redust Sport оснастили 20-дюймовыми дисками

Эта версия доступна с любым двигателем из линейки Dacia Bigster. Ее стоимость еще не объявили, но известно, что кроссовер будет дешевле варианта Redust Offroad.

