Старший брат Duster отримав яскраві спортивну та позашляхову версії (фото)

Лінійку Dacia Bigster 2025 розширили. Для недорогого сімейного кросовера підготували версію в спортивному стилі та варіант підвищеної прохідності.

Related video

Оригінальний тюнінг Dacia Bigster виконала німецька компанія Carpoint, яка вже неодноразово доопрацьовувала його молодшого брата Duster. Подробиці проєктів розкрили на його сайті.

Кросовер отримав позашляхові шини, підніжки і багажник на даху

Новий Dacia Bigster Redust Offroad створений для бездоріжжя. Він отримав позашляхові шини розміром 235/65 R16, а також захисний пластиковий обвіс, підніжки, багажник на даху і додаткову оптику. На капоті з’явився повітрозабірник.

Важливо

Витрата 5,5 л на 100 км і заводське ГБО: представлено найдосконаліший Duster (фото)

Модель пропонують у повнопривідних гібридних версіях на 131 і 155 к. с. Ціна Dacia Bigster Redust Offroad – від 36 290 євро. Також можна замовити компоненти тюнінг-кіта окремо: багажник обійдеться в 999 євро, підніжки – в 799 євро, а шини з дисками – в 3698 євро.

Dacia Bigster Redust Sport

Кросовер Dacia Bigster Redust Sport, навпаки, оснастили низькопрофільною гумою на 20-дюймових дисках. Він також отримав повітрозабірник на капоті, а ще встановили чорні глянцеві розширювачі арок.

Dacia Bigster Redust Sport оснастили 20-дюймовими дисками

Ця версія доступна з будь-яким двигуном із лінійки Dacia Bigster. Її вартість ще не оголосили, але відомо, що кросовер буде дешевшим за варіант Redust Offroad.

До речі, нещодавно дебютував оригінальний пікап Duster у гібридному виконанні.

Також Фокус писав про надпотужний тюнінгований "Гелендваген" від Brabus.