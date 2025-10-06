Продали более 1,5 миллиона авто: Kia отказывается от популярной недорогой модели

Kia Soul в ближайшее время снимут с производства. Новое поколение оригинальной модели не планируется.

Последние Kia Soul сойдут с конвейера предприятия в США до конца октября и осталось распродать последние несколько тысяч авто. Эту информацию подтвердили на официальном сайте Kia.

Kia Soul уже покинул большинство рынков. На родине, в Южной Корее, модель перестали продавать еще в 2021 году, а в Европе — в 2024. Из линейки уже исчезли электрическая версия и 1,6-литровый 204-сильный турбомотор и сейчас новый Kia Soul предлагают только с 2,0-литровой атмосферной четверкой мощностью 149 сил.

Kia Soul выпускается с 2009 года Фото: Kia

Продажи Kia Soul существенно снизились в последние годы. Если в 2015 году продали более 200 тыс. авто, то в 2024 — всего 54 тысячи. Прямой преемник Kia Soul пока не планируется, но стоит отметить, что электрическую версию заменил кроссовер Kia EV3.

Оригинальный Kia Soul презентовали 2009 году. Практичная компактная модель создавалась для молодежи. Именно поэтому предложили широкие возможности персонализации авто, а среди опций всегда были мощные акустические системы.

Всего за 16 лет увидели свет три поколения Kia Soul. Выпущено более 1,5 миллиона автомобилей.

