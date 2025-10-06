BMW снимает с производства сразу несколько моделей: названа причина
BMW проводит оптимизацию своей линейки и отказывается от ряда моделей. С производства снимут спорткары и кроссовер.
В ближайшее время прекратят выпускать купе-кроссовер BMW X4, родстер Z4 и целое семейство 8 Series. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.
Причина отказа от всех этих BMW — низкий спрос на нишевые модели. Именно поэтому прямые их преемники не планируются.
Кроссовер BMW X4 снимут с производства в ноябре, а его бензиновые версии уже прекратили собирать 30 сентября. Модель так и не стала популярной как старший брат BMW X6.
Частично X4 заменит новый BMW X2, который стал купе-кроссовером. Также ожидается электрический аналог BMW iX4.Важно
Постепенно снимают с производства и различные версии BMW 8 Series. В частности, купе BMW M8 уже не выпускают, а на остальные модификации прекратили принимать заказы, хотя авто еще остаются у дилеров.
Спорткар BMW Z4 должен был покинуть конвейер в октябре, однако его производство продлили до начала 2026 года. Вместе с ним прекратят выпускать и родственное купе Toyota Supra, которое использует его платформу. Впрочем, в отличие от Z4, новая Supra все же планируется.
