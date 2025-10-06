BMW знімає з виробництва одразу кілька моделей: названо причину

BMW проводить оптимізацію своєї лінійки і відмовляється від низки моделей. Із виробництва знімуть спорткари та кросовер.

Найближчим часом припинять випускати купе-кросовер BMW X4, родстер Z4 та ціле сімейство 8 Series. Про це повідомляє німецьке видання Auto Motor und Sport.

Причина відмови від усіх цих BMW — низький попит на нішеві моделі. Саме тому прямі їх наступники не плануються.

Частину версій BMW 8 Series вже зняли з виробництва Фото: BMW

Кросовер BMW X4 знімуть із виробництва в листопаді, а його бензинові версії вже припинили збирати 30 вересня. Модель так і не стала популярною як старший брат BMW X6.

Частково X4 замінить новий BMW X2, який став купе-кросовером. Також очікується електричний аналог BMW iX4.

Поступово знімають з виробництва і різні версії BMW 8 Series. Зокрема, купе BMW M8 вже не випускають, а на решту модифікацій припинили приймати замовлення, хоча авто ще залишаються у дилерів.

Виробництво BMW Z4 припиниться на початку 2026 року Фото: BMW

Спорткар BMW Z4 повинен був покинути конвеєр у жовтні, проте його виробництво продовжили до початку 2026 року. Разом із ним припинять випускати і споріднене купе Toyota Supra, яке використовує його платформу. Утім, на відміну від Z4, нова Supra все ж планується.

