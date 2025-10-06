Продали понад 1,5 мільйона авто: Kia відмовляється від популярної недорогої моделі

Kia Soul найближчим часом знімуть із виробництва. Нове покоління оригінальної моделі не планується.

Останні Kia Soul зійдуть із конвеєра підприємства у США до кінця жовтня і залишилося розпродати останні кілька тисяч авто. Цю інформацію підтвердили на офіційному сайті Kia.

Kia Soul вже покинув більшість ринків. На батьківщині, у Південній Кореї, модель перестали продавати ще в 2021 році, а в Європі – у 2024. Із лінійки вже зникли електрична версія та 1,6-літровий 204-сильний турбомотор і наразі новий Kia Soul пропонують лише з 2,0-літровою атмосферною четвіркою потужністю 149 сил.

Kia Soul випускають із 2009 року Фото: Kia

Продажі Kia Soul суттєво знизилися в останні роки. Якщо в 2015 році продали понад 200 тис. авто, то в 2024 – лише 54 тисячі. Прямий наступник Kia Soul поки не планується, але варто зазначити, що електричну версію замінив кросовер Kia EV3.

Оригінальний Kia Soul презентували 2009 році. Практична компактна модель створювалася для молоді. Саме тому запропонували широкі можливості персоналізації авто, а серед опцій завжди були потужні акустичні системи.

Усього за 16 років побачили світ три покоління Kia Soul. Випущено понад 1,5 мільйона автомобілів.

