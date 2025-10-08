Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Электрокары, беспилотники и скутеры: Suzuki покажет десяток оригинальных моделей (фото)

электромобиль Suzuki
Suzuki e-Sky | Фото: Suzuki

Suzuki готовит масштабную экспозицию на автошоу в Токио. Японский производитель представит доступные электрокары, беспилотные авто, а также электрическую и водородную мототехнику.

Related video

Всего на выставке Japan Mobility Show в Токио презентуют более десятка серийных и концептуальных автомобилей и мотоциклов Suzuki. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Suzuki e Every
Suzuki e Every
Фото: Suzuki

Новые автомобили Suzuki

Самое интересное авто в экспозиции — компактный 3,4-метровый электромобиль Suzuki e-Sky. Миниатюрная модель станет серийной в 2026 году и будет иметь запас хода более 270 км.

Сузуки Фронкс
Сузуки Фронкс
Фото: Suzuki

Также презентуют дешевый электрический минивэн Suzuki e Every с запасом хода 200 км и кроссовер Suzuki Fronx с двигателем, который может работать на бензине или этаноле.

Важно
Эмблема Suzuki изменилась впервые за более чем два десятилетия (фото)
Эмблема Suzuki изменилась впервые за более чем два десятилетия (фото)

Мототехника Suzuki

На этанол перевели и спортбайк Suzuki GIXXER SF 250. А вот скутер Suzuki Burgman получил версию, которая работает на водороде.

Suzuki e-Address
Suzuki e-Address
Фото: Suzuki

Кроме того, покажут первый серийный электроскутер Suzuki e-Address с запасом хода 80 км, а также оригинальный электрический квадроцикл SUZU-RIDE 2. Электровелосипед e-Po может складываться и способен проехать до 30 км без подзарядки.

электробайк Suzuki e-VanVan
Suzuki e-VanVan
Фото: Suzuki

Мотоцикл Suzuki e-VanVan — электрическая версия 125-кубовой модели 70-х годов с оригинальным дизайном.

Сузуки Глидвейс
Сузуки Глидвейс
Сузуки Митра
Сузуки Митра
Suzuki MOQBA 2
Suzuki MOQBA 2
Suzuki GIXXER SF 250
Suzuki GIXXER SF 250
SUZU-RIDE 2
SUZU-RIDE 2
Suzuki Burgman перевели на водород
Suzuki Burgman перевели на водород
Фото: Suzuki
Сузуки Глидвейс
Сузуки Митра
Suzuki MOQBA 2
Suzuki GIXXER SF 250
SUZU-RIDE 2
Suzuki Burgman перевели на водород

Беспилотные Suzuki

Отдельный стенд подготовят для автономного транспорта. В Токио дебютирует беспилотный микроавтобус Suzuki Glydways. Также покажут автономную грузовую платформу Suzuki Mitra и оригинальный Suzuki MOQBA 2, который сочетает колеса и четыре ноги.

Ранее Фокус рассказывал об оригинальном внедорожном автодоме на базе Suzuki Jimny.

Также мы писали о старшем брате Suzuki Vitara за $13 000 с заводским ГБО.