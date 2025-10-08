Электрокары, беспилотники и скутеры: Suzuki покажет десяток оригинальных моделей (фото)
Suzuki готовит масштабную экспозицию на автошоу в Токио. Японский производитель представит доступные электрокары, беспилотные авто, а также электрическую и водородную мототехнику.
Всего на выставке Japan Mobility Show в Токио презентуют более десятка серийных и концептуальных автомобилей и мотоциклов Suzuki. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.
Новые автомобили Suzuki
Самое интересное авто в экспозиции — компактный 3,4-метровый электромобиль Suzuki e-Sky. Миниатюрная модель станет серийной в 2026 году и будет иметь запас хода более 270 км.
Также презентуют дешевый электрический минивэн Suzuki e Every с запасом хода 200 км и кроссовер Suzuki Fronx с двигателем, который может работать на бензине или этаноле.Важно
Мототехника Suzuki
На этанол перевели и спортбайк Suzuki GIXXER SF 250. А вот скутер Suzuki Burgman получил версию, которая работает на водороде.
Кроме того, покажут первый серийный электроскутер Suzuki e-Address с запасом хода 80 км, а также оригинальный электрический квадроцикл SUZU-RIDE 2. Электровелосипед e-Po может складываться и способен проехать до 30 км без подзарядки.
Мотоцикл Suzuki e-VanVan — электрическая версия 125-кубовой модели 70-х годов с оригинальным дизайном.
Беспилотные Suzuki
Отдельный стенд подготовят для автономного транспорта. В Токио дебютирует беспилотный микроавтобус Suzuki Glydways. Также покажут автономную грузовую платформу Suzuki Mitra и оригинальный Suzuki MOQBA 2, который сочетает колеса и четыре ноги.
