Електрокари, безпілотники і скутери: Suzuki покаже десяток оригінальних моделей (фото)

Suzuki готує масштабну експозицію на автошоу в Токіо. Японський виробник представить доступні електрокари, безпілотні авто, а також електричну та водневу мототехніку.

Загалом на виставці Japan Mobility Show в Токіо презентують понад десяток серійних і концептуальних автомобілів та мотоциклів Suzuki. Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.

Suzuki e Every Фото: Suzuki

Нові автомобілі Suzuki

Найцікавіше авто в експозиції – компактний 3,4-метровий електромобіль Suzuki e-Sky. Мініатюрна модель матиме стане серійною в 2026 році та матиме запас ходу понад 270 км.

Suzuki Fronx Фото: Suzuki

Також презентують дешевий електричний мінівен Suzuki e Every із запасом ходу 200 км та кросовер Suzuki Fronx із двигуном, який може працювати на бензині або етанолі.

Мототехніка Suzuki

На етанол перевели і спортбайк Suzuki GIXXER SF 250. А от скутер Suzuki Burgman отримав версію, яка працює на водні.

Suzuki e-Address Фото: Suzuki

Крім того, покажуть перший серійний електроскутер Suzuki e-Address із запасом ходу 80 км, а також оригінальний електричний квадроцикл SUZU-RIDE 2. Електровелосипед e-Po може складатися і здатен проїхати до 30 км без підзарядки.

Suzuki e-VanVan Фото: Suzuki

Мотоцикл Suzuki e-VanVan – електрична версія 125-кубової моделі 70-х років з оригінальним дизайном.

Suzuki Glydways Suzuki Mitra Suzuki MOQBA 2 Suzuki GIXXER SF 250 SUZU-RIDE 2 Suzuki Burgman перевели на водень Фото: Suzuki

Безпілотні Suzuki

Окремий стенд підготують для автономного транспорту. У Токіо дебютує безпілотний мікроавтобус Suzuki Glydways. Також покажуть автономну вантажну платформу Suzuki Mitra та оригінальний Suzuki MOQBA 2, який поєднує колеса та чотири ноги.

Раніше Фокус розповідав про оригінальний позашляховий автодім на базі Suzuki Jimny.

Також ми писали про старшого брата Suzuki Vitara за $13 000 із заводським ГБО.