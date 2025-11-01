Старый Nissan Patrol превратили в монстра с характеристиками Bugatti (фото)

Nissan Patrol 90-х годов переделали в сверхмощный гоночный снаряд. Внедорожник оснащен 1000-сильным двигателем с турбонаддувом.

Оригинальный тюнинг Nissan Patrol Y60 выполнила специально для шоу SEMA в Лас-Вегасе американская компания Fossberg Racing, которую возглавляет трехкратный чемпион серии "Формула-Дрифт" Крис Фосберг. Об этом сообщает сайт Motor1.

Проходимость Nissan Patrol улучшили Фото: Motor1.com

За основу для проекта взяли короткий трехдверный внедорожник Nissan Patrol третьего поколения. Он оснащен 4,8-литровой рядной шестеркой, которую дополнили турбиной Garrett G42-1200, а также новыми впуском и электронным блоком управления. Мощность выросла до 1000 сил — это уровень Bugatti Veyron.

Внедорожник оснащен 1000-сильной турбошестерней Фото: Motor1.com

Стоит отметить, что подобный тюнинг Nissan Patrol популярен на Ближнем Востоке, однако там заряженные внедорожники создают для драгрейсинга. В США же автомобиль подготовили к серьезному бездорожью.

В салоне установили спортивные кресла Recaro Фото: Motor1.com

Nissan Patrol Y60 получил дуги, дополнительные фары и 35-дюймовые внедорожные шины Yokohama Geolander на 17-дюймовых дисках Nismo. Клиренс автомобиля увеличили. В салоне появились спортивные сиденья Recaro.

