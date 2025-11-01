Старий Nissan Patrol перетворили на монстра із характеристиками Bugatti (фото)

Nissan Patrol 90-х років переробили на надпотужний гоночний снаряд. Позашляховик оснащений 1000-сильним двигуном із турбонаддувом.

Оригінальний тюнінг Nissan Patrol Y60 виконала спеціально для шоу SEMA в Лас-Вегасі американська компанія Fossberg Racing, яку очолює триразовий чемпіон серії "Формула-Дріфт" Кріс Фосберг. Про це повідомляє сайт Motor1.

Прохідність Nissan Patrol покращили Фото: Motor1.com

За основу для проєкту взяли короткий тридверний позашляховик Nissan Patrol третього покоління. Він оснащений 4,8-літровою рядною шісткою, яку доповнили турбіною Garrett G42-1200, а також новими впуском та електронним блоком управління. Потужність зросла до 1000 сил – це рівень Bugatti Veyron.

Позашляховик оснащений 1000-сильною турбошісткою Фото: Motor1.com

Варто відзначити, що подібний тюнінг Nissan Patrol популярний на Близькому Сході, проте там заряджені позашляховики створюють для драгрейсингу. У США ж автомобіль підготували до серйозного бездоріжжя.

У салоні встановили спортивні крісла Recaro Фото: Motor1.com

Nissan Patrol Y60 отримав дуги, додаткові фари та 35-дюймові позашляхові шини Yokohama Geolander на 17-дюймових дисках Nismo. Кліренс автомобіля збільшили. У салоні з’явилися спортивні сидіння Recaro.

