Новый электромобиль Renault Twingo за 20 000 евро рассекретили до премьеры (фото)

Миниатюрный Renault Twingo возвращается в новом формате — как доступный электрокар за 20 000 евро. Оригинальное авто получит инновационный мотор с низким расходом энергии.

Новый электромобиль Renault Twingo официально презентуют 6 ноября, однако его фото уже попали в сеть. Их обнародовало британское издание Autocar.

Дизайн выдержан в духе первого Renault Twingo 1992 года Фото: Autocar

Новый Renault Twingo 2026 сохранил стиль предсерийного концепта 2023 года. Хэтчбек А-класса очень напоминает самый первый Renault Twingo 1992 года, ведь имеет характерный силуэт с большим углом наклона лобового стекла и похожие полукруглые фары.

Впрочем, в отличие от прототипа, серийный электромобиль Renault Twingo получил обычные дверные ручки. Существенные изменения претерпел и салон: он стал проще и сдержаннее, однако бюджетная модель сохраняет два экрана на передней панели.

Бюджетная модель получила два экрана в салоне Фото: Autocar

Характеристики Renault Twingo 2026 пока держатся в секрете. Известно, что хэтчбек построят на платформе Ampr Small, которую также используют электромобили Renault 4 и 5.

Также известно, что электромотор Renault Twingo будет иметь низкий расход энергии (10 кВт∙ч на 100 км), что позволит установить компактную и недорогую литий-железо-фосфатную (LFP) батарею.

Электромотор Renault Twingo отличается низким расходом энергии Фото: Autocar

Благодаря этому электрокар будет недорогим: цена Renault Twingo 2026 составит примерно 20 000 евро. Конкурентами модели станут Citroen e-C3 и Volkswagen ID.1.

