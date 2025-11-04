Новий електромобіль Renault Twingo за 20 000 євро розсекретили до прем'єри (фото)

Мініатюрний Renault Twingo повертається у новому форматі — як доступний електрокар за 20 000 євро. Оригінальне авто отримає інноваційний мотор із низькою витратою енергії.

Новий електромобіль Renault Twingo офіційно презентують 6 листопада, проте його фото вже потрапили в мережу. Їх оприлюднило британське видання Autocar.

Дизайн витриманий в дусі першого Renault Twingo 1992 року Фото: Autocar

Новий Renault Twingo 2026 зберіг стиль передсерійного концепту 2023 року. Хетчбек А-класу дуже нагадує найперший Renault Twingo 1992 року, адже має характерний силует із великим кутом нахилу лобового скла та схожі напівкруглі фари.

Утім, на відміну від прототипу, серійний електромобіль Renault Twingo отримав звичайні дверні ручки. Суттєвих змін зазнав і салон: він став простішим та стриманішим, проте бюджетна модель зберігає два екрани на передній панелі.

Бюджетна модель отримала два екрани в салоні Фото: Autocar

Характеристики Renault Twingo 2026 наразі тримають у секреті. Відомо, що хетчбек збудують на платформі Ampr Small, яку також використовують електромобілі Renault 4 та 5.

Також відомо, що електромотор Renault Twingo матиме низьку витрату енергії (10 кВт∙год на 100 км), що дозволить встановити компактну і недорогу літій-залізо-фосфатну (LFP) батарею.

Електромотор Renault Twingo вирізняється низькою витратою енергії Фото: Autocar

Завдяки цьому електрокар буде недорогим: ціна Renault Twingo 2026 складе приблизно 20 000 євро. Конкурентами моделі стануть Citroen e-C3 та Volkswagen ID.1.

Також Фокус розповідав про топовий гібрид Duster із повним приводом, автоматом і ГБО.