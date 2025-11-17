В интернете показали уникальный серийный грузовик Mercedes, который работает на дровах (фото)
Нестандартный грузовой Mercedes-Benz L500 Wood Carburetor 1937 года вернули к жизни. Авто оснащено уникальным двигателем, который работает на дровах.
Грузовик отреставрировали специалисты заводского подразделения Mercedes-Benz Trucks Classic и авто стало частью его коллекции. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
Грузовой Mercedes L500 Wood Carburetor имеет нетипичную силовую установку. За его кабиной установлен газогенератор производства компании Imbert, который работает на дровах. В результате их сгорания образуется газ: он и является топливом, которое поставляется в цилиндры двигателя (подобно газу на авто с ГБО).Важно
2,2-литровая рядная шестерка Mercedes L500 развивает 40 л. с. и позволяет разгоняться до 65 км/ч. Отличить автомобиль с газогенератором можно по дополнительному радиатору и очистителю спереди.
Эксплуатация авто на дровах дешевле, чем на бензине. К тому же, в Германии в 30-х и во время Второй мировой войны ощущался дефицит нефти, поэтому подобные автомобили с газогенераторами оказались довольно массовыми. Примечательно, что похожие проекты есть и в Украине, причем самодельные.
Ранее легковое авто на дровах обнаружили в Бразилии. Оно эксплуатируется с газогенератором уже почти 50 лет.
Также Фокус рассказывал, что к жизни вернули поддельный Mercedes Арнольда Шварценеггера.