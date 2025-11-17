В інтернеті показали унікальну серійну вантажівку Mercedes, яка працює на дровах (фото)

Нестандартний вантажний Mercedes-Benz L500 Wood Carburetor 1937 року повернули до життя. Авто оснащене унікальним двигуном, який працює на дровах.

Вантажівку відреставрували спеціалісти заводського підрозділу Mercedes-Benz Trucks Classic і авто стало частиною його колекції. Про це повідомляється на його сторінці в Instagram.

Вантажівка оснащена газогенератором Фото: Mercedes-Benz

Вантажний Mercedes L500 Wood Carburetor має нетипову силову установку. За його кабіною встановлений газогенератор виробництва компанії Imbert, який працює на дровах. Унаслідок їх згоряння утворюється газ: він і є пальним, яке постачається в циліндри двигуна (подібно до газу на авто з ГБО).

2,2-літрова рядна шістка Mercedes L500 розвиває 40 к. с. та дозволяє розганятися до 65 км/год. Відрізнити автомобіль з газогенератором можна за додатковим радіатором та очищувачем спереду.

Авто пройшло повну реставрацію Фото: Mercedes-Benz

Експлуатація авто на дровах дешевша, аніж на бензині. До того ж, у Німеччині в 30-х та під час Другої світової війни відчувався дефіцит нафти, тому подібні автомобілі з газогенераторами виявилися доволі масовими. Примітно, що схожі проєкти є і в Україні, причому саморобні.

Раніше легкове авто на дровах виявили у Бразилії. Воно експлуатується з газогенератором вже майже 50 років.

Також Фокус розповідав, що до життя повернули підроблений Mercedes Арнольда Шварценеггера.